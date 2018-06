U ponedjeljak i u utorak više dijelova Srebrenika bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 04.06.2018. godine (ponedeljak) na području:

općine Srebrenik:

– u naselju Babunovići u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,

– u naseljima: Ferizovići i Avdići u vremenu od 11:00 do 12:30 sati,

– u naselju Šehovina u vremenu od 13:00 do 14:30 sati,

– u naselju Tinja Polje prema Tinji Gornjoj u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Kiseljak Buljubašići prema Rapatnici u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Dana 05.06.2018. godine (utorak) na području:

općine Srebrenik:

-u naselju Čekanići gornji u vremenu od 09:00 do 10:30 sati.

-u naselju Čekanići donji u vremenu od 11:00 do 12:30 sati.

-u naselju Falešići 2 u vremenu od 13:00 do 14:30 sati.

-u dijelu naselja prema Žilićima u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.