Servisne informacije

Vrijeme jutros sunčano,tokom dana djelimično oblačno. Temperatura izmjerena u 07: 00 sati u Srebreniku iznosila je 14°C a najviša dnevna očekuje se do 26°C. Relativna vlažnost vazduha je 94%, vjetar SZ smijera brzine do 12 do 24 km/h, atmosferski pritisak 1017,0 mb , vidljivost 4 km. – Žuto upozorenje za grmljavinska nevremena !!! Nivo rijeke Tinje izmjeren na mjernoj letvi ispod Koprića mosta iznosi 78 cm. U toku protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencija. Hitna služba Doma zdravlja Srebrenik obavila je 123 pregleda, sanitet za UKC Tuzlu vozio sedam puta . U toku protekla 24 sata operativnom centaru Srebrenik nije bilo prijavljenih novih klizišta kao ni drugih prirodnih nesreća. Sve putne komunikacije na opštini Srebrenik su prohodne ,saobraćaj se odvija bez većih zastoja.

Iz PS Srebrenik su javili da u protekla 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira niti krivičnih djela kao ni saobraćajnih nezgoda.