U Sloveniji povećana satnica rada: Radnici iz BiH zadovoljni

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, predvođena direktorom Agencije, Muamerom Bandićem, ove sedmice boravi u Republici Sloveniji s ciljem direktnog uvida u uslove rada naših građana u Sloveniji. U tom cilju direktor Bandić se sastao sa predstavnicima slovenačkih poslodavaca, te sa njima direktno razgovarao o uvjetima rada u Sloveniji.

Poslodavci su na sastanku informisalidirektora Bandića da je u prethodnom periodu povećana minimalna cijena rada u Sloveniji, te da to ide u korist radnicima iz BiH kao i domaćoj radnoj snazi. Trenutno naši radnici u prosjeku rade za satnicu od 4 do 6 eura, a bruto plate se kreću u rasponu od 850 do 2.400 eura. U prosjeku, najveći broj radnika ima bruto platu od 1.200 eura. Nadalje, poslodavci su jako zadovoljni radnicima iz BiH i to se vidi iz godine u godine jer se povećava broj radnika iz BiH koji se zapošljavaju u Sloveniji posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH.S druge strane, i radnici iz BiH su zadovoljni uslovima rada u Sloveniji, a delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH se uvjerila da se ugovori i prava iz radno pravnog odnosa poštuju, te je zaključeno da naši radnici uživaju sva prava kao i domaća radna snaga. Također, zahvaljujući međudržavnom Sporazumu o socijalnom osiguranju našim radnicima je omogućena socijalna sigurnost za vrijeme trajanja nezaposlenosti, što omogućava radnicima da budu zaštićeni tokom perioda između dva zaposlenja u Sloveniji, te im daje mogućnost da lakše mijenjaju poslodavce i traže bolje uslove zapošljavanja.

Na sastanku je direktor Bandić prezentirao rezultate rada Agencije za rad i zapošljavanje BiH. Tako je istaknuto da je u 2017. godini 9.923 radnika zaposleno u Sloveniji, a ovaj trend je nastavljen i u 2018. godine, te je od početka ove godine do kraja aprila u Sloveniji zaposleno još 4.307 osoba. I dalje najveći broj oglasa odlazi na varioce (negdje oko 25% oglasa), zatim vozače (23%), zidare (6-7%), bravare (4%), te ostala zanimanja dominantno vezana za građevinski sektor. Na ovaj način na tržište rada Slovenije plasiraju se osobe sa KV i VKV stručnom spremom, a koje ne mogu naći posao u BiH.

Tokom posjete zaključeno je da se sporazum između dvije države poštuje od strane poslodavaca i radnika, te je ocijenjeno da je svrha sporazuma ostvarena. Poslodavci u Sloveniji su istakli da je potreba za radnom snagom iz Bosne i Hercegovine i dalje velika te procjenjuju da će ona takva biti i u narednim godinama. (RTV SLON)