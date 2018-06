Sportske igre mladih okupile djevojčice i dječake u Mostaru, Širokom Brijegu i Kaknju

Najveće besplatno amatersko takmičenje za djevojčice i dječake iz čitave Bosne i Hercegovine, osme BH Telecom Sportske igre mladih, okupile su mališane iz Mostara, Širokog Brijega i Kaknja. Pored takmičenja, učesnici su imali priliku za odličnu zabavu ali i učenje o važnosti aktivnog načina života te fer play-a. Igre u suradnji sa Košarkaškim savezom BiH te uz finansijsku pomoć USAID-a, na terenima promovišu projekat „Fer igra za fer djetinjstvo“ u cilju edukacije najmlađih naraštaja o toleranciji, fer play-u, prijateljstvu, solidarnosti i svim lijepim stvarima koje djetinjstvo nosi. Specijalni partner Igara i ove godine je Olimpijski komitet BiH.

U sunčanom Mostaru, Sportske igre mladih su otvorene nogometnim takmičenjima u dvije starosne kategorije: 2003. godište i mlađi te 2007. godište i mlađi, a kao najbolja ekipa, u ženskoj konkurenciji za stariju kategoriju, pokazala se ekipa „Bregava“ iz Stoca.

„Osvojile smo danas Coca-Cola CUP i nogometu i zaista nam je drago da smo se uspjele plasirati na finale Igara u Sarajevu. Cilj nam je obezbjediti plasman na međunarodne dane Igara u Splitu, ali nećemo puno žaliti iako se to se to ne desi jer je i ovo do sada veliki uspjeh“ izjavila je Ema Martinović, predstavnica ekipe „Bregava“.

U mlađoj kategoriji u okviru nogometnih takmičenja, plasman na Veliko finale Igara obezbjedila je ekipa „Fortuna“ iz Mostara na čelu sa kapitenom Danisom Čuljakom.

„Pobijedili smo danas na Poli CUP-u u nogometu i radujemo se finalu. Utakmice su bile teške ali ćemo se za finale dodatno pripremati“ kazao je kapiten ekipe „Fortuna“, Danis Čuljak.

Igre će u 2018. godini obići 34 bh. grada, a Veliko finale Igara u Sarajevu će se održati od 7.8.-11.8.2018. godine. Predstavnici svojih gradova će se boriti za titulu najboljih u državi, a nakon toga će uslijediti i međunarodno finale Igara u Splitu. Širokobriježani su iskoristili lijepo vrijeme, te pokazali sjajno raspoloženje na takmičenjima u odbojci na pijesku. Plasman na Veliko finale Igara u Sarajevu u okviru Podravka CUP-a, takmičenja u odbojci na pijesku, obezbjedile su ekipe „Majstori blata“ u ženskoj konkurenciji te „Zezanti“ u muškoj konkurenciji, dok je u dvoranskoj odbojci najuspješnija bila ekipa „HŽOK Smeč“ iz Širokog Brijega.

„Drago nam je što ćemo predstaviti naš grad i klub u Sarajevu na finalu i radujemo se dobroj zabavi i nadamo se odličnim takmičenjima u okviru finala Plazma CUP-a“ istakla je Ana Jelić, kapiten ekipe „HŽOK Smeč“.

Djevojčice i dječaci u Kaknju su se imali priliku takmičiti u odbojci, košarci, nogometu i rukometu, a ekipe koje će predstavljati ovaj grad na Finalu Igara u Sarajevu su presretne zbog svog uspjeha. Najzanimljivije utakmice odigrale su se u okviru Gorenje CUP-a u rukometu, a dječaci iz ekipe „Šunjalice“ su obezbjedili plasman na Finale Igara u Sarajevu. Kakanjci su se pokazali i kao sjajni košarkaši, a pobjednici se raduju druženjima i Sarajevu i ističu da im je plasman na Finale bio jedini cilj.

„Osvojili smo prvo mjesto na Kinder+Sport CUP-u i jedva čekamo finale u Sarajevu. Cilj nam je bio obezbjediti plasman i drago mi je da smo to uspjeli“ kazao je Džan Pirić u ime ekipe „Bebe“ iz Kaknja, pobjednika košarkaških takmičenja u ovom gradu.

Naredna takmičenja održat će se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine od 3.7.-5.7.2018.godine, kako bi i Sarajevo dobilo svoje predstavnike za Finale Igara, a svi zainteresovani za učešće na Igrama se mogu prijaviti na www.igremladih.ba ili na broj telefona 033/711-930.