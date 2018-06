Toplo vrijeme s pljuskovima i narednih dana

Sunčano i toplo vrijeme s pljuskovima i grmljavinom u poslijepodnevnim satima očekuje nas i tokom ove sedmice. Prema prognozama meteorologa, nestabilne vremenske prilike pratit će nas do posljednje sedmice juna.

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 20, na jugu i sjeveru od 18 do 23, a dnevne od 27 do 34 stepena.

Izdato je žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme i velike količine padavina.

U utorak nas očekuju iste vremenske prilike, ali se na području juga Hercegovine očekuju temperature do 34 stepena, zbog čega je izdato žuto upozorenje.

Od srijede bi kišovito vrijeme moglo početi od jutarnjih sati, a promjene u jutarnjim temperaturama neće biti, dok će maksimalna dnevna biti između 27 i 33 stepena.

U četvrtak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima u većem dijelu naše zemlje. Jutarnje temperature kretat će se od 12 do 18, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

Prema podacima Accuweathera, nestabilno vrijeme s grmljavinom i pljuskovima trajat će do posljednje sedmice juna kada se očekuje stabilizacija. Visoke ljetne temperature očekuju se tokom cijelog jula.