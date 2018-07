Akcijski triler “Neboder” stiže u kino Doma kulture u Srebreniku

24. jula u kino Doma kulture u Srebreniku stiže nam akcijski triler “Neboder”. Film počinje u 18:30h, a cijena ulaznice je 4 KM

Dwayne Johnson je Will Ford, američki ratni veteran u ulozi voditelja FBI-ovog spasilačkog tima, koji se bavi procjenjivanjem sigurnosti zgrada i novogradnje. Na zadatku u Hong Kongu, Ford proučava neboder koji ujedno slovi za najvišu i najsigurniju građevinu na svijetu. Tijekom njegova posjeta, ostakljenu višekatnicu iznenada zahvaća požar, a on biva okrivljen za to. U bijegu pred tjeralicom, Will mora pronaći odgovorne za podmetnutu tragediju kako bi očistio ljagu sa svog imena i spasio svoju obitelj koja je zarobljena u plamtećem neboderu… na katu iznad razine vatrene linije.