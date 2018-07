U BiH narednih nekoliko dana opet kiša, ali bez pada temperatura

Nakon nekoliko sunčanih i vrućih dana, meteorolozi na području Bosne i Hercegovine najavljuju umjereno do oblačeno vrijeme praćeno padavinama.

Dan poslije u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u centralnim, istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima.

U srijedu će preovladavaati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a meteorolozi najavljuju kišu i pljuskove u centralnim, istočnim i zapadnim područjima u poslijepodnevnim satima.

Ipak, neće doći do pada temperatura. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda se u periodu od 16. do 31. jula očekuju ujednačene vrijednosti temperatura sa blagim porastom prema kraju mjeseca. Jutarnje temperature na sjeveroistoku Bosne prognoziraju se od 17 do 22, a u ostatku Bosne od 15 do 20, dok se u Hercegovini očekuju od 18 do 23 stepena. Maksimalne temperature zraka u Bosni se prognoziraju od 26 do 31, a u Hercegovini od 28 do 33 stepena.