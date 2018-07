Inspektori MUP-a TK oduzeli drogu

U noći sa subote na nedjelju u naselju Poljana kod Tuzle, službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Sektora kriminalisitčke policije MUP TK-a, u saradnji sa policajcima PS Zapad i OKP PU Tuzla, su izvršili pretres bez pismene naredbe 12 lica i to: S.D., rođen 1997. godine, nastanjen na području općine Brčkog, M.B., rođen 1996. godine iz Gradiške, A.S., rođen 1999. godine , A.K., rođen 1999. godine , R.H., rođen 1993. godine svi iz Tuzle, R.Š., 1998. godine iz Tešnja, A.K., rođen 1998. godine iz Gračanice, A.S., rođen 1978. godine iz Bratunca, S.H., rođena 1995. godine, državljanka Australije, Z.R., rođen 1998. godine iz Doboja, A.M., rođen 1999. godine iz Tuzle i V.M., rođen 1998. godine iz Doboja.

Prilikom pretresa pronađena je manja količina biljne materije koja svojim izgledom asociraju na opojnu drogu „Canabis sativa“, „Speed“, „Extazy“ i tablete, koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, dok su potrebne mjere i radnje na dokumentovanju navedenog događaja preduzeli službenici SKP MUP TK-a.