Najavljene radarske kontrole na putevima TK

Najavljene radarske kontrole za 31. 07.2018. -PU TUZLA – PS ZAPAD 07:30 do 09:30 sati M-18 Dobrinja

13:00 do 15:00 sati ulica M.T.Uče

19:30 do 21:30 sati ulica Bosne Srebrene

PS GRADAČAC

PS GRADAČAC Najavljene radarske kontrole za 31. 07. 2018. -PS GRADAČAC 0 Vučkovci 11 30 do 13:30 sati M-1.8 Hrgovi Donji

14:30 do 16:30 sati M-1.9 Vučkovci

PS ČELIĆ

PS ČELIĆ Najavljene radarske kontrole za 31. 07. 2018 -PS ČELIĆ 08:30 do 10:00 sati Nahvioci, kod Mjesnog doma

14:00 do 15:45 sati R-458 Čelić, lokacija „Cerici“

PS LUKAVAC

PS LUKAVAC Najavljene radarske kontrole za 31. 07. 2018. –

LUKAVAC

07:30 do 10:00 sati M-4 Devetak

10:30 do 12:00 sati M-4 raskrsnica Puračić

12:15 do 13:30 sati M-4 Gnojnica

14:15 do 14:45 sati M-4 BP Junuzović Kopex

15:00 do 17:00 sati M-4 Bistrac

17:30 do 19:00 sati M-4 Gnojnica

19:10 do 20:00 sati M-4 Puračić raskrsnica