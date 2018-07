Odigrano drugo kolo kvalifikacija za UEFA Evropa ligu

Sarajevo nadoknadilo dva gola zaostatka u Italiji

Sarajevo je sinoć u Reggio Emilii odigralo neriješeno 2:2 sa Atalantom u prvom meču drugog kvalifikacionog kruga za UEFA Evropa ligu. U 11′ Atalanta je povela sa 1:0. Alejandro Gomez je sa desne strane loptu poslao ka suprotnoj stativi gdje je Andrea Masiello glavom vraća na peterac, a Rafael Toloi šalje u mrežu. Prednost je udvostručena u 3′ sudijske nadoknade prvog poluvremena. Nakon kornera Toloi je bio najviši u skoku i loptu šalje ka Gianluci Manciniu koji glavom postiže drugi pogodak za Atalantu. Joachim Adukor u 67′ centrira sa desne strane, a Haris Handžić sa peterca između dva protivnička igrača „volej“ udarcem loptu šalje iza leđa Etrita Berishe, te smanjuje prednost Atalante na 2:1. Aladin Šišić u 72′ izjednačuje rezultat. Nakon ubačaja Handžića sa desne strane, Šišić se odlično snalazi u petercu Italijana i snažnim udarcem postiže gol. Uzvratna utakmica će biti odigrana 2. avgusta u 20:15 sati na stadionu „Asim Ferhatović-Hase“ u Sarajevu.

Željezničar u zaostatku nakon prve utakmice

Aktuelni osvajač Kup-a Bosne i Hercegovine, sarajevski Željezničar poražen je sinoć na „Grbavici“ sa 2:1 od kiparskog Apollona u prvom susretu drugog kola kvalifikacija za UEFA Evropa ligu. Joao Pedro u 23′ izvodi slobodan udarac sa lijeve strane, a Jadranko Bogićević glavom šalje loptu u vlastitu mrežu za 0:1. Za 0:2 pogađa Esteban Sachetti u 79′ odličnim udarcem sa preko 20 metara. Konačan rezultat postavlja Sulejman Krpić u 90′ na asistenciju Ivana Ćurjurića. Revanš susret je na programu 2. avgusta u 19:00 sati na stadionu „GSP“ u Nikoziji.

Zrinjski remizirao sa Vallettom

Zrinjski je sinoć na stadionu „Bijeli brijeg“ u Mostaru odigrao neriješeno 1:1 sa Vallettom u prvom susretu drugog kruga kvalifikacija za UEFA Evropa ligu. Već u 2′ Zrinjski je imao odličnu priliku. Amer Bekić je šutirao sa desetak metara, ali je golman Vallette Henry Bonello izbacio loptu u korner. Deset minuta poslije Miloš Filipović prolazi po desnoj strani i ubacuje loptu na peterac gdje je Nemanja Bilbija glavom poslao u ruke Bonella. Frane Čirjak u 30′ šutira sa oko 25 metara, a lopta odlazi preko gola. U 39′ dobru akciju je izveo bh. prvak u kojoj je Semir Pezer pokušao da asistira Bekiću, ali su defanzivci Vallette uspjeli da izbace loptu ispred napadača Zrinjskog. Zrinjski do prednosti dolazi u 51′ kada se Nemanja Bilbija oslobodio svojih čuvara, ušao u protivnički kazneni prostor i poslao loptu u donji lijevi ugao golmana Bonella. Ognjen Todorović u 63′ šutira sa ivice šesnaesterca, Bonello odbija loptu do Pere Stojkića koji je šalje pored gola. Bekić u 68′ nakon dodavanja Todorovića iskosa sa lijeve strane kaznenog prostora Vallette pokušava da „lobuje“ Bonella, ali lopta odlazi pored stative. Stojkić je u 83′ prošao po lijevoj strani i odigrao povratnu loptu za Čirjaka koji je iz povoljne pozicije loptu poslao preko gola. Dvije minute poslije Čirjak je imao još jedan pokušaj, no ovaj put je šutirao u golmana Vallette. Gosti izjednačuju rezultat u 90′. Joseph Zerafa je prošao po lijevoj strani i poslao loptu na peterac Zrinjskog gdje natrčava Mario Fontanella i nogom pogađa mrežu Antonia Solde. Revanš je na programu 2. avgusta u 18:00 sati u malteškom gradu Ta’ Qali.