Održana sjednica Općinskog vijeća Srebrenik

U Srebreniku je održana posljednja sjednica Općinskog vijeća pred sezonu godišnjih odmora, na kojoj je razmatrano 12 tačaka dnevnog reda. Bez veće rasprave usvojeni su: Prijedlog odluke o utvrđivnaju javnog interesa za rekonstrukciju regionalnog puta R-461 Srebrenik-Sladna-Bukva na području općine Srebrenik, kao i putnog pravca R-461-A Srebrenik-Orahovica Donja na potezu naselja Bare i Luka, te Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju izvorištva „Mlakva“ u Gornjem Srebreniku. Općinsko vijeće Srebrenik usvojilo je i Prijedlog sanacijskog plana parcelacije za katastarsku općinu Srebrenik Grad, kao i Prijedlog odluke o usvajanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva na području općine Srebrenik. Kako je istakao načelnik ove općine Nihad Omerović, projekat javno-privatnog partnerstva trebao bi doprinijeti intenzivnijem privrednom i infrastrukturnom razvoju ove općine uključivnajem svih potencijalnih domaćih i inostranih investitora u partnersk iodnos s općinom Srebrenik.

Neki od projekata koji bi se trebali realizovati u periodu do 2020. godine su izgradnja Sportsko-rekreativnog kompleksa na planini Majevici, Ljetne pozornice s pripadajućim sadržajima u sklopu šireg kompleksa Starog grada Srebrenika, izgradnja Sportsko-rekreativnog kompleksa u zoni sporta i rekreacije u naselju Bare, Druga faza toplifikacije općine Srebrenik, izgradnja Transfer-stanice s pratećim sadržajaima i razvoj selektivnog prikupljanja otpada na području općine Srebrenik te niz drugih projekata koji bi u partnerskom odnosu s privrednim subjektima doprinijeli poboljšanju kvlaiteta življenja na ovom području.

Općinsko vijeće Srebrenik usvojilo je i Odluku o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, zanatstva i uslužnih djelatnosti na području općine Srebrenik. Ovom odlukom određuje se maksimalno radno vrijeme trgovinskih objekata tipa dragstor od 06.00 do 24.00 sata, benzinskih pumpi, trgovinskih i ugostiteljskih objekata koji rade u njihovom sklopu od 06.00 do 23.00 sata, s tim da se radno vrijeme u skladu s odredbama ove odluke može organizovati od 00.00 do 24.00 sata. Trgovine koje se bave prodajom pekarskih proizvod imaju radno vrijeme od 06.00 do 24.00 sata, s tim da i njihovo radno vrijeme u skladu s članom 5 ove odluke može se organizovati od 00.00 do 24.00 sata.

Radno vrijeme prodavnica namalo u toku ljetnog perioda određuje se od 06.00 do 19.00 sati, zimi od 07.00 do 18.00, a maksimalno radno vrijeme može biti do 22.00 sata. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata može trajati od 06.00 do 24.00 sata radnim danom, a petkom i subotom od 06.00 do 01.00 sat. Na današnjoj sjednici OV usvojen je Nacrt odluka o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbijeđenih u budžetu općine Srebrenik za finansiranje boračkih udruženja. Ovom odlukom, prema riječima predsjedavajućeg OV dr. Ibrahima Zukića, želi se izvršiti adekvantija raspodjela sredstava krajnjim korisnima boračko-invalidske zaštite. Riječ je o sredstvima koja se na godišnjem nivou kreću do 186.000 KM namijenjenih za finansiranje osam boračkih udurženja na području ove općine. Ovom odlukom korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i to na sljedeći način:

-Udruženja kojima se iz budžeta općine Srebrenik izdvajaju sredstva u iznous od 40.000 maraka i više na administraitvne troškove mogu utrošiti do 30 posto, a 70 posto na direktne troškove članova udruženja.

-Udruženja kojima se izdvajaju sredstva u iznosu od 20.000 do 40.000 KM na administraitvne troškove mogu utrošiti do 40 posto, a udruženja koja iz budžeta dobijaju sredstva manja od 20.000 maraka na administraitnve troškove mogu utrošiti i do 50 posto. Na današnjoj sjednici Izvještaj o radu boračkih udruženju s područja općine Srebrenik za proteklu godinu nije dobio podršku vijećnika. Na sjednici su usvojeni Izvještaj o radu Sportskog saveza za prošlu godinu, kao i Prijedlog primjedbi i sugestija na Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana Tuzlanskog kantona za period 2005.-2025. godina.