U srebreničkom naselju Rapatnica u toku radovi na restauraciji džamije stare blizu 200 godina

U džematu Rapatnica Medžlisa IZ Srebrenik već skoro dva mjeseca traju intenzivni radovi na sanaciji i restauraciji stare džamije koja je na brdu iznad Srebrenika izgrađena prije skoro 200 godina. Na osnovu idejnog projekta srebreničkog arhitekte Samida Selimovića, ojačani su temelji jedne od najstarijih džamija u ovom kraju i postavljeni metalni prstenovi na vanjske zidove, čime je otklonjena opasnost od njenog urušavanja. Prema riječima mjesnog imama Jasmina ef. Oštrakovića, u protekla dva mjeseca zamijenjen je i dotrajali krov, uklonjen malter s vanjskih i unutrašnjih zidova te aluminijumskim limovima obložena drvena munara. U narednom periodu predstoji malterisanje unutrašnjih i vanjskih zidova i postavljanje odgovarajuće fasade te ugradnja prozora i unutrašnje uređenje vjerskog objekta. Planirano je da se preostali radovi završe u naredna tri do četiri mjeseca, tako da bi najkasnije do kraja ove godine staroj rapatničkoj džamiji mogao biti vraćen njen nekadašnji sjaj. –„Prilikom izvođenja radova posebno se vodi računa o očuvanju autentičnog izleda vjerskog objekta koji već skoro dva vijeka prkosi zubu vremena i svjedoči o tradicionalnoj bosanskoj arhitekturi. Temeljitom rekonstrukcijom spriječit ćemo njeno urušavanje i sačuvati je za neka buduća pokoljenja“, naglašava Oštraković. Vrijednost komplentog projekta temeljite sanacije, uključujući i dobrovoljni rad vrijednih džemtlija, procjenejuje se na iznos od oko 22.000 maraka. Početna sredstva u iznosu od 2.000 KM obezbijedila je MZ Rapatnica, a po 1.000 KM uvakufili su Medžlis IZ Srebrenik i Fatima Smajlović iz srebreničkog naselja Like. Preostali iznos sredstava prikupljen je iz dobrovoljnih priloga džematlija džemata Rapatnica. Prema usmenoj predaji koja se prenosila s koljena na koljeno, izgradnja džamije u Rapatnici počela je 1.830 godine, a svečano je otvorena dvije godine kasnije. Izgradnjom nove džamije naselje Rapatnica, koje je tada brojalo oko 50 domaćinstava, odvojilo se od džemata Donji Moranjci, a u sastav novoformiranog džemata ušlo je i naselje Brda s oko 20 domaćinstava. Građena je u bosanskom stilu s prozorima na kojima su bili demiri i munarom visokom 28 metara koja ima osnovu na tavanu objekta. Na svim stranama dominira veliki broj prozora, zahvaljujući kojima je izuzetno dobro osvijetljena unutra, a u njenoj unutrašnjosti pažnju plijene mihrab ozidan od sitne cigle ukrašen raznim bojama, mimber od fino rezbarenog drveta, stubovi s ugrađenim ornamentima i ograda mahfila od drveta ukrašena rezbarijom, čiju je ljepotu djelimično narušio zub vremena. Prema saznanjima efendije Oštrakovića, renovirana je dva puta, i to 1936 i 1963. godine, a zahvaljujući pažnji restauratora, zadržala je svoj autentični izgled. U staroj džamiji u Rapatnici namazi su se obavljali od 1.832. do 2006. godine, kada je otvorena nova džamija. Nakon što se završe sanacioni radovi u staru džamiju smjestit će se biblioteka ovog džemata, a u njoj će se, prema riječima Oštrakovića, jednom mjesečno obavljati i džuma namaz. Da je džamija u Rapatnici izgrađena početkom 19. vijeka svjedoče i nišani koji su, sudeći prema natpisma na ovim nadgrobnim spomenicima, stari preko 200 godina, ali i mesdžid koji je bio u starom mezarju iznad džamije, u kojem su se obavljali obredi dok je Rapatnica bila u sastavu džemata Donji Moranjci.