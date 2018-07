U Tarevcima održan Međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva

Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić, ministrica za rad socijalnu politiku i povratak Sandra Memić i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mufid Klinčević prisustvovali su svečanom otvaranju 9. međunarodnog sajma ruralnog stvaralaštva Tarevci 2018. godine. Riječ je o manifestaciji kojoj je Vlada Tuzlanskog kantona jedan od generalnih pokrovitelja i u čijem fokusu je lokalni ekonomski razvoj i ruralni turizam.

Mjesna zajednica Tarevci primjer je dobro organizovane povratničke zajednice koja je nastavila predratnu tradiciju napredne, ekonomski jake i urbano najuređenije lokalne zajednice na području opštine Modriča, što je Vlada TK prepoznala i kontinuirano pomaže i prati rad Agro-biznis centra Tarevci. Trodnevni Sajam je bio prilika za poljoprivredne proizvođače, udruženja i zemljoradničke zadruge, turističke organizacije, seoska zanatstva i kućnu radinost da kao izlagači razmijene iskustava i ponude vlastite proizvode tržištu. Cilj je, prema riječima organizatora, doći do saznanja o tome koji su to resursi kojima raspolažu Tuzlanski kanton, srednjobosanska Posavina i cijela BiH, koja su to strateška opredjeljenja i pravci razvojnih lokalnih, kantonalnih, regionalnih, entitetskih i bh. ekonomskih politika i kako ih u svakoj lokalnoj zajednici najbrže ostvariti.



Za podršku organizaciji manifestacije Ministar Gluhić dobio je Zahvalnicu u kojoj stoji: „Vaša posjeta za nas ima poseban značaj jer ste se uvjerili da mi ostvarujemo sve ono što smo dogovorili sa Vama i ministrom trgovine i turizma RS Gluhakovićem. Mi, uz Vašu i njegovu podršku i pomoć, ulazimo u izradu dugoročnog Programa ruralnog razvoja i Programa razvoja ruralnog turizma svih povratničkih naselja i zajednica subregije Srednjebosanska Posavina. Posebno nam je drago što su sa vama bili prisutni i ministrica Sandra Memić i ministar Mufid Klinčević jer ste time pokazali povratnicima u srednjebosansku Posavinu da Vlada TK u kontinuitetu brine o nama na najvišem nivou.”