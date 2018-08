Da li su freelanceri žrtve neuređenog sistema?!

Nezaposlenost je ključni problem građana BiH, a nezaposlene osobe traže različite načine kako bi zaradili novac za svoju porodicu. Jedan od načina je zarada putem interneta za koji su potrebne kompetencije i poznavanje stranog jezika. Među mladima koji se bave freelancingom je i Ridvana Bećirbašić bečelor engleskog jezika, jedna od oko 200 nezaposlenih profesora engleskog jezika koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih TK. Već tri godine bezuspješno traži posao u strudi, a u međuvremenu predaje engleski jezik i to on line. Kaže kad ne može predavati djeci u BiH za plaću s doprinosima, može malim Kinezima, za mnogo manje novca i to bez doprinosa, jer realno, mjesečne plaće proferosa koji rade za stranog poslodavca kreću se između 200 i 700 KM.

‘‘Bila sam na svakoj listi zadnja. Jako je teško naći posao u ovoj državi u ovakvoj situaciji. Freelancing je zadnja opcija prije odlaska,” objašnjava Ridvana Bećirbašić.

Iako radeći on line nema radnog staža niti zdravstveno osiguranje, Ridvana se odlučila za ovu vrstu posla jer ipak želi ostati u BiH – bilo kakav oblik zarade bolji je od nikakvog. Upravo zbog toga je obavijest Porezne uprave o retroaktivnom plaćanju poreza kako za nju, tako i za njene kolege predstavlja veliki udarac. Ridvana kaže da ona i njene kolege nisu bježale od plaćanja poreza ni do sada, ali da greška u sistemu danas najmanje košta državu, a najviše upravo nju i sve freelencere.

”Odgovor je uvijek bio idite kući mi ne znamo kako sa tim i sada traže da retroaktivno platimo. Bili smo odgovorni i htjeli da se plati na vrijeme, odgovor je bio: mi ne znamo,” kaže Ridvana.

Čak je i Evropska komisija putem upitnika prosljeđenog svim nivoima vlasti u BiH utvrdila da bh. zakonodavstvo ne poznaje pojam freelencera, kao što je to slučaj u ostalim zemljama svijeta. Ridvana se pita kada će imati prava kao i ostali građani te zašto freelancing nije objašnjen u zakonu, budući da status samostalnog radnika kao fizičkog lica nije zakonski utvrđen.

”Ja sam ništa, a traži se da platimo porez i to retroaktivno i da imamo te neke obaveze, a nismo u zakonu; to me najviše ljuti,” rekla je Ridvana.

No, to nisu jedine zamjerke freelancera na trenutni zakon…

Osim Ridvane i njena poznanica Amela se već tri godine bavi freelancingom, ona je bečelor prava i freelancer je iz oblasti marketinga i analitike, a danas ima siguran on line posao za stranog poslodavca i tako zarađuje za sebe i svoju porodicu. Na kućnu adresu stigao joj je poziv iz Porezne uprave da uplati porez. Njena glavna zamjerka na ovakav potez Porezne uprave je nepostojanje adekvatnog sistema i visina porezne stope zdravstvenog osiguranja od 4%.

‘‘Dalje.. mogu reći u ime svih ja mislim da je to distribucija podataka trećim licima da su banke sve podatke o primanjima freelancera preko pay pala distribuirali bez našeg znanja,” kaže Amela Palavrić.

Porezna uprava je od banaka dobila podatke i napravila spisak onih koji su ostvarili prihode iz inostranstva. Također, iz Porezne uprave su objasnili da nije riječ o novom Zakonu već postojećem koji je u primjeni još od 2009. godine, ali da je tek od polovine ove godine osmišljen način kako naplatiti porez iz inostranstva od fizičkih lica. Taj novi način pojavio se u obliku obrasca AMS – 1035, no za freelanceri on nije najbolje rješenje.

”Sada postoji obrazac ali nije adekvatan, nema za rashode, za lične odbitke više je prilagođen pravnim licima nego fizičkim licima da uplaćuju porez,” smatra Amela.

Naša sagovornica tvrdi da ne bježi od zakonske obaveze plaćanja poreza, jer je ostankom u državi u vrijeme kada nije imala nikakvog posla, pokazala svoj patriotizam, no smatra da ovaj zakon ide na štetu poreznih obveznika. Ona smatra da svojim radom podržava ekonomiju BiH, a da za uzvrat ne dobija ništa.

”Sav novac koji sam zaradila ja sam potrošila u BiH taj novac nije nigdje otišao. Te pare koje traže da mi platimo one su tu u našoj državi. Bilo šta da mi danas kupimo mi platimo državi taj dio. Nismo regulisani kao država i ovo je sve jako demotivirajuće,” kaže Amela.

Demotivirajuće nije samo za Amelu nego i za brojne druge freelencere koji su se udružili jer smatraju da im je učinjena nepravda. Već mjesec dana na najrazličitije načine šalju tu poruku nadležnima.

”Mi definitivno nećemo odustati od toga jer je nepravedno izuzetno nepravedno. Naše dalje aktivnosti su prvenstveno inicijativa za prilagodbu i izmjenu ovog zakona za prilagođavanje da odgovara svima, ” poručuje Amela.

No, ukoliko se zakon ne prilagodi – freelancerima će to predstavljati veliki problem, poseban problem stvara im retroaktivno plaćanje poreza unazad tri godine, jer su taj novac već odavno potrošili u BiH… Odlazak im je bio zadnja opcija, a ovakav zakon će ih, ističu Amela i Ridvana, upravo natjerati na to. Na kraju su postavile pitanje: da li je to neznanje ili strategija države?

(RTV SLON)