Delegacija Vlade TK posjetila Aerodrom Tuzla

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović sa delegacijom Vlade Tuzlanskog kantona, u čijem sastavu su bili ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić, ministar MUP-a Husein Topčagić, ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskanović, ministar privrede Osman Puškar i direktor Direkcije regionalnih cesta TK Agan Delibajrić, održala je sastanak sa direktorom Međunarodnog aerodroma Tuzla te obišla gradilište u okviru aerodroma. Predstavnike Vlade TK zanimalo je kada će radovi na rekonstrukciji putničkog terminala biti završeni. Prema riječima premijera Suljkanovića delegacija se „iz prve ruke upoznala sa dinamikom izvedenih radova i sa direktorom Karasalihovićem razgovarala oko daljih rješavanja problema koji prestoje u toku ove godine, kao i kreiranja budžeta za narednu godinu. „Također smo razgovarali o našoj podršci kao i viših nivoa vlasti kada je u pitanju Tuzlanski aerodrom. Sa turskom delegacijom ćemo razgovarati i vidjeti šta je to što oni nude a šta je to što mi možemo ponuditi”, kazao je premijer Suljkanović ovom prilikom.

Resorni ministar Gluhić pojašnjava da je u početku izvođenja radova vjerovatno bila loša procjena izvođača. „S obzirom na to da nas nisu poslužili ni vremenski uslovi, a znamo kakvo nam je ljeto bilo i građevinska sezona, došlo je do kašnjenja”, kazao je ministar Gluhić.

Vlada TK daje veliku podršku razvoju Međunarodnog aerodroma Tuzla istaknuto je ovom prilikom a direktor Karasalihović je izvijestio goste da: „Sami rokovi kasne u ovom trenutku 5 mjeseci a na osnovu razgovora sa izvođačima radova informisan sam da bi trebali ti radovi biti završeni 25. septembra, kada mi očekujemo inspekciju Direkcije civilne avijacije da se uvjere u završenost rekonstrukcije putničkog terminala.”

Tokom susreta razgovarano je i o finansijskoj situaciji a direktor Karasalihović informisao je članove Vlade TK da je MAT spreman da samostalno funkcioniše od sljedeće godine.

Tokom dana, delegacija Vlade TK sastala se i sa predstavnicima turskih investitora koji su zainteresirani za ulaganja u Aerodrom Tuzla. O rezultatima razgovora bit će riječi u narednom periodu.