Fatimi Smajlović uručena vakufnama za doprinos u restauraciji stare džamije

Jasmin ef. Oštraković, imam u džematu Rapatnica svečano je uručio vakufnamu Fatimi Smajlović iz srebreničkog naselja Like za njen doprinos u restauraciji stare džamije u ovom naselju. Ova humana starica prodala je dio imovine koju je naslijedila od roditelja, a novac je donirala za sanaciju munare na staroj džamiji u Rapatnici. Iako je teško bolesna, vlastitim sredstvima finansirala je kupovinu kompletnog materijala za sanaciju munare na staroj džamiji, kako bi, kako sama kaže, dala svoj skroman doprinos naporima koji ulažu džematlije Rapatnice da ovoj džamiji vrate stari sjaj. Stara džamija u Rapatnici izgrađena je prije skoro 200 godina, a kako bi se sačuvala od propadanja prije dva mjeseca započeli su radovi na njenoj temeljitoj obnovi i restauraciji. U sklopu ove akcije ojačani su temelji jedne od najstarijih džamija u ovom kraju, čime je otklonjena opasnost od nenog urušavanja, a zamijenjen je i dotrajali krov, uklonjen malter s vanjskih i unutrašnjih zidova te sanirana dotrajala drvena munara. U narednom periodu predstoji malterisanje unutrašnjih i vanjskih zidova i postavljanje odgovarajuće fasade te ugradnja prozora i unutrašnje uređenje vjerskog objekta. Planirano je da se preostali radovi završe u naredna tri do četiri mjeseca, tako da bi najkasnije do kraja ove godine staroj rapatničkoj džamiji mogao biti vraćen njen nekadašnji sjaj. Vrijednost komplentog projekta temeljite sanacije procjenjuje se na iznos od oko 22.000 maraka. Početna sredstva u iznosu od 2.000 KM obezbijedila je MZ Rapatnica, a po 1.000 KM uvakufili su Medžlis IZ Srebrenik i Fatima Smajlović iz srebreničkog naselja Like. Preostali iznos sredstava prikupljen je iz dobrovoljnih priloga džematlija džemata Rapatnica. Prema usmenoj predaji, izgradnja džamije u Rapatnici počela je 1.830 godine, a svečano je otvorena dvije godine kasnije. Prema saznanjima efendije Oštrakovića, renovirana je dva puta, i to 1936 i 1963. godine, a zahvaljujući pažnji restauratora, zadržala je svoj autentični izgled. U staroj džamiji u Rapatnici namazi su se obavljali od 1.832. do 2006. godine, kada je otvorena nova džamija.