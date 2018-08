Film “Misao umjetnika” premijerno prikazan na SFF-u

Debitantski kratkometražni film „MISAO UMJETNIKA“, rediteljice Amine Avdić, nastao u produkciji produkcijske kuće Klicker, premijerno je prikazan jučer u programu BH Film, 24. Sarajevo Film Festivala. „Rad na filmu je bio proces koji je više ličio na proces dizajniranja nego režiranje filma. Imala sam sreću da sam za svoj prvi film sarađivala sa produkcijskom kućom Klicker i timom kojeg čine moji prijatelji te smo imali slobodu da skoro tri godine radimo na filmu,“ kazala je nakon premijere Amina Avdić, autorica filma.

Film je sniman na autentičnim lokacijama u Sarajevu i Beogradu, a radnja filma prati mladog glumca Ivana koji kroz sasvim običan dijalog s prijateljem o premijernom izvođenju predstave istražuje nepoznata i nepristupačna mjesta svoga uma. Glavnu ulogu u filmu tumači jedan od najboljih srbijanskih glumaca Ivan Bosiljčić, koji je ove godine prvi put gost Sarajevo Film Festivala. „Drago mi je što sam u trenutku kada sam imao brojne ponude velikih produkcija odlučio raditi i na ovom filmu jer me Amina Avdić pozvala i dala jako konkretran prijedlog, da se bavimo možda najnekonkretnijom mogućom stvari, a to je unutrašnji svijet umjetnika. To što me neko pozvao i pitao šta je s mojim unutrašnjim svijetom me ozario,“ izjavio je Ivan Bosiljčić. Sporedne uloge u filmu tumače Rijad Gvozden, Jelena Gavrilović i Jasmin Mirvić, a uz njih dio filmske ekipe čine i Jelena Tomašević Bosiljčić, srbijanska pjevačica izuzetnih vokalnih mogućnosti, koja je odpjevala melodiju u filmu. Ovo je ujedno i prvi projekat na kojem supružnici Bosiljčić profesionalno sarađuju. Dio ekipe je i ilustrator Enis Čisić i dizajner Milan Senić. Snimanje filma podržali su Cacharel, Dogtas exclusive namještaj, U.S. Polo, Lulu – The multi brand store, Sarajevo Times, dm drogerie markt BiH i Klicker.