Humanista Fahir Zukić obradovao porodicu Suljić iz Srebrenika

Fahir Zukić, poznati humanista iz Lisovića kod Srebrenika koji već decenijama živi i radi u Švicarskoj, humanim gestom obradovao je porodicu Avde Suljića iz Kuga, nastanjenog u Srebreniku. Ovom 100-postotnom invalidu donirao je nova invalidska kolica i štake koji će mu, kako sam kaže, znatno olakšati svakodnevni život. –„Već godinama se suočavam s problemom nedostatka adekvatnih ortopedskih pomagala, što mi je znatno otežavalo kretanje u kući. Nakon što sam na lokalnom Radio-Srebreniku čuo informaciju da redovno pomaže ugrožene osobe, obratio sam se ovom humanisti s potajnom nadom da će i meni priskočiti u pomoć. Ubrzo nakon našeg prvog kontakta, ovaj plemeniti čovjek posjetio me je u mojoj kući i neizmjerno me obradovao ovim, za mene najpotrebnijim, ortopedskim pomagalima“, ističe Suljić. Zahvaljujući novim kolicima i ortopedskim pomagalima, naglašava Suljić, sada puno lakše može otići do kupatila i WC-a, ali i izaći izvan četiri kućna zida.

Humanista Fahir Zukić ističe da je presretan što je bio u prilici da obraduje još jednu porodicu kojoj je neophodna tuđa pomoć i njega, naglašavajući da zahvalnost treba izraziti i Esadu Tabakoviću iz Stoca s boravkom u Švicarskoj koji redovno pruža pomoć u realizaciji ovakvih akcija. Već godinama Fahir Zukić vlastitim sredstvima redovno pruža finansijsku i drugu pomoć ugroženim osobama širom BiH, a za svoj humanitarni angažman do sada je više puta dobio općinske prizanje „Humanista godine“ i niz drugih priznanja.