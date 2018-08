Manje požara nego prethodnih godina u ljetnoj sezoni

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak je u razgovoru za Fenu kazao da je, što se tiče požara, ova sezona do sada mnogo mirnija nego prošla i ranije sezone.

Kaže da se dosta toga uradilo na prevenciji, a donekle su bile i povoljnije vremenske prilike, iako u Hercegovini nisu bili tako izraženi kišni periodi.

– Možemo reći da se dosta toga uradilo na samoj prevenciji, na upozoravanju, jer većinom su to bili požari koje je čovjek sam izazvao, izgubivši kontrolu nad njima prilikom paljenja korova i slično. Dosta je urađeno i sa lokalnom zajednicom, s policijom, sa strukturama civilne zaštite, općenito. Obilazi se teren – kazao je Solak.

Ocijenio je da je taj dio značajno popravljen, dodajući da se i požari koji se dogode vrlo brzo uoče, brzo se reagira i kvalitetno se ugase. Navodi da su se neke stvari značajno promijenile, a nabavljena je i određena oprema.

Po njegovim riječima, prije nekoliko dana su u Hercegovačno-neretvanskom kantonu bila dva požara koja su brzim intervencijama vatrogasaca stavljena pod kontrolu.

– Sad ih nema, ali se vrlo lako može dogoditi požar na nekom nepristupačnom terenu – kaže direktor FUCZ.

Solak ističe da su u analizama koje su radili proteklih godina u većini slučajeva dolazili do zaključka, što su istrage kasnije i pokazale, da je riječ o ljudskom faktoru. U većini slučajeva nepažnjom, neadekvatnim reagovanjem, vrlo često taj požar preraste u mnogo veći požar, a na žalost u prošlosti je bilo i smrtnih slučajeva upravo kad ljudi prilikom paljenja korova, stare trave, izgube kontrolu.

Pokušavamo, navodi Solak, na sve načine da skrenemo pažnju, da upozorimo ljude da takve stvari ne rade, a ako treba da rade da se obrate vatrogascima kako bi oni bili u pripravnosti.

Kaže da su to konkretno unijeli i u izmjene zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

– Mislim da su u tom dijelu najznačajnije izmjene zakona – navodi Solak, te dodaje da se nada da će to do kraja godine biti usvojeno u parlamentu.

On podsjeća da je prošle godine bilo otvoreno nekoliko istraga zbog namjernih izazivanja požara, naglašavajući da su takve stvari vrlo teško dokazive.

Po njegovim riječima, Civilna zaštita je prošle godine imala dosta intervencija na gašenju i pomaganju kolegama u gašenju šumskih požara, požara otvorenog prostora.

– Prošle godine smo bili u Konjicu i gasili smo požar na desnoj strani rijeke Neretve, ušli smo duboko prema požarnoj zoni, stavljali smo požar pod kontrolu. Iza naših leđa su trojica ljudi palili, svjesno ugrožavajući nas koji smo gasili požar. Naše kolege sa druge strane su to vidjele, mislili su da neko dolazi da nam pomogne. Kad su vidjeli da se pojavljuje vatra, upozorili su nas – prepričava Solak jednu situaciju.

Ističe kako ne zna koja je svrha da neko pali nešto, osim da nanese štetu, a u ovom slučaju su bili ugroženi i ljudski životi.

Solak kaže da su u konkretnom slučaju pozvali i policiju koja je tražila te osobe, ali ih nije uspjela naći.

– To smo vidjeli, to se nama dešavalo, a možete zamisliti koliko stvari ne vidimo. Takvi pojedinci svjesno ugrožavaju ljude koji su došli da ugase požar. Ne vidim razlog zašto bi to neko radio osim da nanese štetu – navodi Solak.