Narednih dana dnevne temperature do 37 stepeni

U srijedu, 8. augusta, bit će sunčano i vruće. Poslijepodne umjeren porast naoblake na zapadu, jugozapadu i sjeverozapadu Bosni može uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 17 do 22, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 31 do 37 stepeni.

U četvrtak, 9. augusta, bit će sunčano i vruće. Poslijepodne umjeren porast naoblake u većem dijelu Bosne, kao i na istoku i sjeveroistoku Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu od 22 do 27, a dnevne od 32 do 37 stepeni.

U petak, 10. augusta, bit će sunčano i vruće. Poslijepodne i u večernjim satima porast naoblake u većem dijelu Bosne može uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Padavine lokalno mogu biti i obilnije, praćene jakim udarima vjetra i gradom. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu od 22 do 27, a dnevne od 30 do 36 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.