ODBOJKAŠI “GRADINE-HERCEG” ABDULAHOVIC I FEJZIĆ NA REPREZENTATVNOJ SCENI U VALJEVU

Od 7. do 11.avgusta ove godine u Valjevu (Srbija) odrzava se Balkansko prventsvo za kadete u odbojci,na kojem nastupa i selekcija BiH. U najboljoj kadetskoj vrsti nase drzave nalaze se i dva odbojkaša iz Srebrenika ( OK GRADINA -HERCEG) kapiten “GRADINE” Vedad Abdulahović i klupski kolega Kenan Fejzić. Prema sportskim izvještačima koje prate ovo prvenstvo Abdulahović i Fejzić imali su više nego odličan nastup u dosadašnjem dijelu takmičenja. Uvertira za nastup na Balkanskom prvenstvu za 17-godišnjeg kapitena “”GRADINE-HERCEG” bilo je i juniorsko prvenstvo odrzano u junu ove godine u Bijeljini ( BiH) gdje je Abdulahović takodje briljirao u svojim reprezentativnim nastupima. Naša kadetska selekcija na prvenstvu u Valjevu do sada je odigrala utakmice protiv Srbije ,u kojoj je porazena 1:3 te Rumunije od koje je porazena 2 :3 .

U susretu sa Albanijom odbojkaši BiH zabiljezili su ubjedljivu pobjedu 3:0 ,nedozvolivsi protivniku priliku za osvajanje niti jednog seta. Odbojkaši BiH danas imaju slobodan dan, a novi susret ih očekuje 11. avgusta protiv pobjednika susreta Albanija-Crna Gora. Pauzu u reprezentativnim nastupima iskoristili smo i za kratak razgovor sa perspektivnim Abdulahovicem: “U prva dva susreta sa domaćinom Srbijom i vrlo jakom ekipom Rumunije odigravala se prava drama na terenu,bili smo ravnopravan suparnik i nadomak pobjede ,narocito protiv Rumuna ,gdje smo bili pred ulaskom u polufinale sa Turskom ali fortuna nam nije bila bas najnaklonjenija tako da smo na kraju porazeni. U susretu sa Albanijom pokazali smo konačno našu pravu igru i deklasirali smo protivnika sa ubjedljivih 3:0 , sada očekujemo novi susret i borbu za peto mjesto. Za mene i kolegu Fejzica ovaj nastup je kruna našeg dosadašnjeg igranja jer reprezentacija je nešto najsvetije, a igranje u dresu sa drzavnim grbom je cast koja nema cijenu. Nadamo se da ce mo i u ovom preostalom susretu uz savjete našeg selektora Aganovića biti na visini ,te dostojno prezentovati BIH i naš Srebrenik – kratko je uz pozdrave svojim sugradjanima istakao mladjahni Abdulahović za portal Radio Srebrenika.