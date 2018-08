Porastao broj poginulih u rušenju mosta u Đenovi

Broj žrtava rušenja mosta na autoputu u Đenovi porastao je na 38, a 16 osoba je povrijeđeno, saopćila je danas italijanska policija. Među žrtvama je i dvoje djece, uzrasta 12 i 13 godina, saopćio je ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini. Spasioci i dalje pretražuju ruševine u potrazi za nestalima, povrijeđenima i žrtvama. Vlada je za nesreću optužila privatnu firmu koja je održavala most i zatražila je ostavke i oduzimanje koncesije. Više od 400 ljudi evakuirano je zbog straha da bi mogli pasti i ostali dijelovi mosta. Uzrok katastrofe za sada nije poznat. Most se srušio jučer tokom jakog pljuska. Most je bio star 50 godina, a prije dvije godine izvršena je njegova rekonstrukcija. Procjenjuje se da je u trenutku rušenja na mostu bilo između 30 i 35 vozila.