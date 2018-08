Potpisan ugovor za projekt obnove Kule Huseina kapetana Gradaščevića

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i načelnik Općine Gradačac Edis Dervišagić danas su u Kuli Huseina-kapetana Gradaščevića potpisali Ugovor za projekt obnove i zaštite te važne historijske građevine u vrijednosti od 1.000.000 konvertibilnih maraka.

Ministrica Đapo je istakla da je to prvi korak koji trasira put za buduće vlade Tuzlanskog kantona i Federacije BiH da nastave podržavati i finansirati zaštitu i obnovu kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine kao izuzetno važnog turističkog potencijala.

Značajna sredstva, također je navela, mogu biti dobijena iz evropskih fondova kroz projekte prekogranične suradnje.

– Ponosna sam što je Vlada FBiH prepoznala značaj ovog projekta, ne samo za Gradačac i Tuzlanski kanton, već i za Federaciju BiH – kazala je Đapo.

Kako je dodala, o historijskoj ličnosti i značaju Huseina-kapetana Gradaščevića više će i podrobnije govoriti povijesničari, književnici, redatelji, pravnici.

Đapo je naglasila da je samo čovjek “njegovog kova”, do smrti predan svojoj Bosni i Hercegovini i rodnom Gradačcu, mogao uraditi ono što je on učinio i uzdići se do simbola bosanskog i bošnjačkog ponosa.

– On je, prije gotovo 200 godina, znao i prepoznao da su budućnost BiH i njena snaga u našoj različitosti. Gradio je škole i bogomolje ne samo za muslimane, već i za svoje sugrađane kršćane – katolike i pravoslavne. Upitan zašto gradi katolicima i pravoslavnima “tolike konake, tolike čardake po Bosni tvrdom vilajetu”, Husein-beg je odgovorio: “zato što su oni moja braća po krvi, jeziku i povijesti! U Bosni zvono crkve nikad nije smetalo glasu mujezina” – kazala je federalna ministrica.

Sve to, istakla je ministrica Đapo, potvrđuje da će duh Huseina-kapetana Gradaščevića živjeti u svima i svojoj domovini Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured za odnose sa javnošću Vlade FBiH.