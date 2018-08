Prosinečki objavio spisak reprezentacije, Begović nije pozvan

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Robert Prosinečki objavio je spisak igrača za utakmice UEFA Lige nacija protiv Sjeverne Irske i Austrije.Na spisku za septembarske utakmice nema Asmira Begovića, koji je u prošlim kvalifikacijama bio prvi golman naše reprezentacije.

Prosinečki nije mogao na Begovića računati u prijateljskim mečevima sa Bugarskom, Senegalom i Južnom Korejom, što je očito zasmetalo selektoru, koji ga ovoga puta nije uvrstio nikako na spisak.- Begovića nisam pozvao zbog dva razloga. Imali smo putovanja u Bugarsku on je imao problema, poslije smo putovali za Južnu Koreju gdje je on rekao da opet ne može doći i zato ga nisam pozvao, ali to ne znači da ga neću ponovo zvati. Nije bila lagana situacija jer on brani dobro, ali je ovo znak da moramo poštovati reprezentaciju.

Svi smo morali ići u Južnu Koreju, išli su i povrijeđeni igrači iako su znali da neće igrati. Razgovarao sam sa Begovićem, opet ću razgovarati sa njim. On mi je dao neke razloge koji su za njega veliki, ali za mene su mali, ali to je njegov izbor. želim da se zna red, napravili smo sjajnu atmosferu – objasnio je selektor BiH Robert Prosinečki.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Vedran Kjosevski (Željezničar), Ibrahim Šehić (Erzurumspor), Kenan Pirić (Maribor)

Odbrana: Darko Todorović (Salzburg), Ognjen Vranješ (Anderlecht), Toni Šunjić (Dinamo Moskva), Ermin Bičakčić (Hoffenheim), Ervin Zukanović (Genoa), Eldar Ćivić (Sparta Prag), Bojan Nastić (Genk)

Vezni red: Muhamed Bešić (Everton), Gojko Cimirot (Standard), Miralem Pjanić (Juventus), Elvis Sarić (Suwon), Rade Krunić (Empoli), Goran Zakarić (Partizan), Haris Duljević (Dynamo Dresden), Edin Višća (Basaksehir), Sanjin Prcić (Levante), Deni Milošević (Konyaspor)

Napad: Edin Džeko (Roma), Kenan Kodro (Kopenhagen), Riad Bajić (Basaksehir).

Reprezentacija će se okupiti u Sarajevu 3. septembra, a meč protiv Sjeverne Irske igra se 8. septembra u Belfastu. Tri dana kasnije u Zenici naši igrači će dočekati Austriju.