Radovi na Starom gradu Srebreniku

Općina Srebrenik privodi kraju realizaciju prve faze projekta rehabilitacije i uređenja šireg kompleksa srednjovjekovne tvrđave na obrnocima planine Majevice, udaljene oko 4 kilometra od gradskog centra Srebrenika. U sklopu ovog projekta radnici firme “ITK Musić” Srebrenik grade novu pješačku stazu od lokalnog asfaltnog puta do platoa ispred srednjovjekovne tvrđave, u dužini od oko 200 metara.

U toku su i radovi na izgradnji velikog parkinga za autobuse i putničke automobile, čime će se riješiti problem nedostatka parking prostora u širem kompleksu srednjovjekovne tvrđave. Postavit će se i stubovi javne rasvjete kojima će se osvijetliti prostor za parkiranje motornih vozila i pristupna pješačka staza. Prema riječima Adnana Bijelića, savjetnika općinskog načelnika, vrijednost prve faze projekta iznosi oko 72.000 maraka, a svi radovi trebali bi se okončati do kraja ovog mjeseca. Završetkom ovih radova brojnim domaćim i inozemnim turistima znatno će se olakšati pristup do ovog bisera srednjovjekovne arhitekture. Uz to, prema riječima Bijelića, izgradnjom velikog parkinga i pristupne staze srednjovjekovna tvrđava će već od naredne školske godine biti dostupnija i školskim ekskurzijama učenika s područja TK i cijele BiH.