Studenti žurnalistike u Tuzli za bolje obrazovanje budućih generacija

Dok se za većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini tvrdi da su pasivni, studenti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli uzeli su stvar u svoje ruke te za buduće generacije opremili studio za kvalitetno održavanje praktične nastave na ovom studijskom programu. Kako nam je kazao Tahir Žustra, student četvrte godine Filozofskog fakulteta odsjek za žurnalistiku, ideja News studija zamišljena je tako da upotpuni teorijsku nastavu iz predmeta koji se direktno vežu za televiziju i elektornske medije, ali i za brojne druge predmete na ovom studijskom odsjeku. „Od dvije učionice koje studenti žurnalistike imaju na raspolaganju, jedna je opremljena multimedijalnom opremom, dok će druga, sada biti opremljena informativnim deskom i televizijskom kulisom, koji će studentima približiti pojam televizije, i olakšati učenje o nastanku televizijskih i drugih emisija“-istakao je Tahir. Cjelokupni projekat, te ideja za opremanjem News studija podržan je od Fondacije Tuzlanske zajednice gdje su nam kazali da su do sada podržali više od 60 inicjativa osnovnih i srednjih škola iz oblasti cjeloživotnog učenja te otvorenog obrazovanja, ali da je ovo prvi projekat koji došao kao inicjativa studenata za što su iskazali poseno zadovoljstvo. „Mi zaista vjerujemo da će opremanje ovog News studija, olakšati u velikoj mjeri realizaciju praktične nastave studentima na odsjeku za Žurnalistiku, a učionica bi nakon renoviranja i opremanja trebala zadovoljavati sve tehničke uslove koje ima jedan mini studio koji će studentima omogućiti jednostavnije kreiranja radio i TV priloga nego je to bio slučaj do sada“- kazala namjje Selma Memišević, koordinator programa za finansijsku podršku FTZ-a. Selma nam je također kazala da je projekat još u toku, ali da su već sada vidljivi pozitivni komentari, kako studenata tako i nastavnog osoblja što potvrđuje da je ovo zapravo jedna pozitivna priča kako za dobrobit ovog fakulteta tako i za osposobljavanje što kvalitetnijeg kadra koji će djelovati u lokalnoj zajednici. „Uspjeli smo, iako nismo očekivali da nešto dobijemo tek tako, nismo odustajali, nego smo stvarali i radili, što je na svu sreću na kraju prepoznato a zatim i podržano od strane Fondacije tuzlanske zajednice.“- kazao nam je Azur Delić, jedan od inicijatora ovog projekta. Uz mogućnosti koje će donijeti projekat „NEWS ROOM“ i kvalitetan profesorski kadar koji posjeduje studijski odsjek žurnalistika, sa ovog fakulteta u budućnosti će izlaziti još kvalitetniji kadar.