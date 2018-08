Ulaganja veća za 6,36 odsto: Najviše investirano u prerađivačku industriju

Ukupno ostvarene investicije u stalna sredstva kod pravnih osoba u BiH tokom prošle godine iznosile su 4,8 milijardi KM, te su povećane za 6,36 odsto u odnosu na 2016. godinu, kada je ta vrijednost iznosila 4,5 milijardi KM.

Podaci su ovo Agencije za statistiku BiH, u kojoj ističu da su investicije u nova stalna sredstva u prošloj godini povećane za 4,4 odsto u odnosu na 2016. godinu.

“Investicije u nova stalna sredstva u 2016. godini iznosile su četiri milijarde KM, dok su u prošloj godini iznosile 4,1 milijardu KM”, kažu u Agenciji za statistiku BiH.

Oni ističu da su najveća ulaganja, prema djelatnostima investitora, bila u prerađivačku industriju od 19,85 odsto, te trgovinu na veliko i malo 16,24 odsto i javnu upravu i odbranu 13,41 odsto.

U nova stalna sredstva, prema djelatnostima investitora, najveći udio je ostvaren takođe u prerađivačkoj industriji 19,84 odsto, zatim javnoj upravi i odbrani 15,16 odsto, te trgovini na veliko i malo 13,78 odsto. Dodali su da se radi o ulaganjima u nefinansijska preduzeća, finansijska preduzeća, budžetske korisnike i neprofitne organizacije.

Aleksandar Ljuboja, član Udruženja ekonomista RS – SWOT, kaže da je to samo dokaz da investitori koji su došli da posluju u BiH razvijaju svoja stalna sredstva, posebno kada se radi o opremi visoke tehnologije, te da je taj podatak ohrabrujući, ali i nedovoljan.

“S obzirom na to na kojem nivou se nalazimo, trebalo bi da je to mnogo više. Moramo prihvatiti da kasnimo kada je u pitanju prosječna opremljenost i modernizacija. Svi investitori koji imaju inostrane kupce i dobavljače prinuđeni su zbog efikasnosti, rentabilnosti, kvaliteta i konkurentnosti da primjenjuju mašine visokih tehnologija te razvijaju opremu, a time i poslovni prostor”, kaže Ljuboja i ističe da je pozitivno to što se povećava ulaganje u prerađivačku industriju, te da je to ono čemu treba da težimo.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, rekao je da je pohvalno to što je došlo do povećanja, ali da, nažalost, ne svjedočimo poboljšanju poslovne klime u BiH, jer su i dalje glavne vijesti politička kriza, predizborna kampanja i opterećenja privrede.

“Pitanje je zbog čega se povećalo ulaganje, da li je riječ o istoj ili manjoj količini sredstava, koja su jednostavno zbog promjene cijena bila skuplja? Optimistično bi bilo ako je uloženo u nešto što ima dugoročne efekte u proizvodnji”, kaže Gavran.

On je naglasio da su najveća ulaganja u prerađivačku industriju te je najlogičnije objašnjenje da je došlo do povećanja tražnje za proizvodima na izvoznim tržištima, jer je najveći dio stranih ulaganja u BiH okrenut izvozu, te time profitiraju i domaći proizvođači. Dodao je da možemo žaliti za uloženim novcem u javnu upravu, ako je novac uložen u pravljenje objekta za administraciju ili ako su ta sredstva uložena u nešto što služi neproduktivnoj administraciji.

(RTV Slon/Nezavisne novine)