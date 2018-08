Usporen saobraćaj na pojedinim dionicama u TK

Prema informacijama iz Kantonalne uprave CZ TK, zbog izvođenja neophodnih radova na magistralnom putu M-18 Olovo-Kladanj (Karaula) saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

R – 458 Lopare – Čelić, Zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,75 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je ne promijenjen. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 5,0 m3/s.

Ocjena kvaliteta zraka na podruju TK-a

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 14.08.2018 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice dok se na lokalitetu Mobilna: Kalesija ne može ocijeniti.

Požari

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite s područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice su u protekla 24 sata, pored nekoliko tehničkih, imale tri intervencije na gašenju požara i to na području Grada Tuzla u ulici Ismeta Mujezinovića 21 gdje je došlo do požara u privatnom stanu i u naselju Irac gdje je gorjelo motorno vozilo te na području općine Srebrenik, naselje Previle gdje je došlo do požara na elektro instalacijama na privatnom stambeno-poslovnom objektu. Požari su lokalizirani i ugašeni.