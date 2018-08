Vlada TK odobrila sufinansiranje Nogometnog saveza TK

Vlada je danas odobrila i 2.000,00 KM Nogometnom savezu Tuzlanskog kantona kao sufinansiranje troškova organizacije turnira pionirskih selekcija kantonalnih saveza Nogometnog saveza Federacije BiH koji je održan 28., 29. i 30. augusta u Tuzli.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva privrede „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje do maksimalno 50% troškova provođenja aktivnosti na pripremi prijedloga projekta javno – privatnog partnerstva do kraja 2018. godine. Sredstva za ove namjene dodjeljivaće se u iznosu do 50% priznatih troškova, a maksimalan ukupan iznos traženih sredstava po projektu ne može biti veći od 20.000,00 KM.