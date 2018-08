Željezničar završio evropski nastup

Željezničar je sinoć u Nikoziji poražen od Apollona sa 3:1 u revanš susretu drugog kruga kvalifikacija za UEFA Evropa ligu. Sarajevski tim je poražen i prije sedam dana na „Grbavici“ sa 2:1, te Kiprani nastavljaju takmičenje. Apollon već u 2′ dolazi do prednosti preko Fotisa Papoulisa. Igrač kiparske ekipe je nakon lošeg dodavanje Mladena Veselinovića na sredini terena uzeo loptu, iskoristio svoju brzinu kako bi izašao sam pred Vedrana Kjosevskog i pogodio mrežu za 1:0. Naš predstavnik do izjednačenja dolazi u 43′ kada se lopta odbila do Asima Zeca koji je sa 7 metara šalje iza leđa Brune Valea. Stojan Vranješ je u 57′ napravio prekršaj u kaznenom prostoru nad Facundom Pereyrom, a siguran izvođač jedanaesterca je Papoulis za 2:1.

Konačan rezultat 3:1 postavljen je u 90′, a treći put se u listu strijelaca upisao Fotis Papoulis.

Apollon-Željezničar 3:1 (1:1)

Stadion: „GSP“, Nikozija.

Sudija: Nikola Popov (Bugarska).

Sudije asistenti: Veselin Dobriyanov, Petar Dzhuganski (Bugarska).

4. sudija: Volen Chinkov (Bugarska).

Golovi: 1:0 Papoulis (2′), 1:1 Zec (43′), 2:1 Papoulis (57′ penal), 3:1 Papoulis (90′).

Žuti kartoni: Papoulis, Pereyra (Apollon), Krpić, Veselinović, Vranješ, Zec (Željezničar).

Apollon: Bruno Vale, Esteban Sachetti, Joao Pedro, Valentin Roberge, Charalambos Kyriakou, Fotis Papoulis, Andre Schembri (46. Facundo Pereyra), Hector Yuste, Adrian Sardinero (73. Kevin Bru), Georgios Vasiliou, Anton Maglica (46. Emilio Zelay) . Trener: Sofronis Avgousti.

Željezničar: Vedran Kjosevski, Antonio Pavić, Ivan Čurjurić, Miloš Bakrač, Asim Zec, Sulejman Krpić, Aldin Šehić (57. Siniša Stevanović), Jadranko Bogičević, Anel Šabanadžović (62. Jovan Blagojević), Mladen Veselinović (46. Dženan Zajmović), Stojan Vranješ. Trener: Milomir Odović.