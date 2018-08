Zrinjski uspješan na Malti

Zrinjski je jučer u malteškom gradu Ta’ Qali pobijedio Vallettu sa 2:1 u revanš susretu 2. kola kvalifikacija za UEFA Evropa ligu, te se nakon mostarskih 1:1 plasirao u narednu fazu takmičenja. Miloš Filipović je u 9′ pokušao da ugrozi gol Vallette, kao i Ognjen Todorović u 17′, ali nisu bili uspješni. Miguel Alba je u 24′ izašao sam ispred Antonia Solda, ali je poslao loptu preko gola. Zrinjski do prednosti dolazi u 31′. Semir Pezer je izveo aut sa lijeve strane i dobacio loptu do Hrvoja Barišića koji sa oko 30 metara snažnim udarcem šalje loptu iza leđa Henrya Bonella. Filipović je u 35′ šutirao iz slobodnog udarca, ali je Bonello bio dobro postavljen i uhvatio je loptu. U 44′ su Maltežani imali još jednu priliku kada je Matteo Piciollo pokušao iskosa sa lijeve strane, ali je šutirao pored gola. Zrinjski u 50′ ostaje sa deset igrača na terenu jer je Marin Galić dobio drugi žuti karton. Valletta u 56′ izjednačuje rezultat. Joseph Zerafa je sa oko 40 metara loptu poslao u kazneni prostor Zrinjskog, a na nju je natrčao Steve Borg i poslao je u mrežu za 1:1. Miloš Filipović nakon dodavanja Pezera u 66′ šutira sa desne ivice protivničkog šesnaesterca i pogađa suprotni ugao za novu prednost Mostaraca. Zrinjski je do kraja utakmice sačuvao prednost, a za protivnika u narednom kolu će imati bugarski Ludogorets.

Valletta-Zrinjski 1:2 (0:1)

Stadion: „Centenary“, Ta’ Qali.

Sudija: Rade Obrenović (Slovenija).

Sudije asistenti: Grega Kordež, Tomislav Pospeh (Slovenija).

4. sudija: Dragoslav Perič (Slovenija).

Golovi: 0:1 Barišić (31′), 1:1 S. Borg (56′), 1:2 Filipović (66′).

Žuti kartoni: Alba, S. Borg, Zerafa (Valletta), Galić, Jakovljević (Zrinjski).

Crveni karton: Galić 50′ (Zrinjski).

Valletta: Henry Bonello, Steve Borg (81. Russell Fenech), Ryan Camilleri, Malano Santiago (88. Jean Borg), Matteo Piciollo, Joseph Zerafa, Raed Ibrahim Saleh, Rowen Muscat, Miguel Alba, Bogdan Gavrila (71. Kyrian Nwoko), Mario Fontanella. Trener: Gilbert Agius.

Zrinjski: Antonio Soldo, Marin Galić, Hrvoje Barišić, Semir Pezer, Pero Stojkić (46. Advan Kadušić), Ognjen Todorović, Marko Perišić (53. Neven Laštro), Slobodan Jakovljević, Edin Rustemović, Miloš Filipović (90. Toni Jović), Nemanja Bilbija. Trener: Ante Miše.