Animirani hit Hotel Transilvanija 3 dolazi u kino Doma kulture u Srebreniku

U trećem nastavku animiranog hita Hotel Transilvanija pridružite se omiljenoj obitelji čudovišta dok kreću na obiteljski odmor, na luksuzno krstarenje, kako bi se Drakula mogao odmoriti od pružanja odmora drugima. Luksuznom krstarenju ne može odoljeti ni ostatak Drakulinog čopora te se i oni pridružuju putovanju.

Čudovišta se na kruzeru fantastično zabavljaju uživajući u svim sadržajima koji im kruzer nudi, od različitih sportskih aktivnosti do fenomenalne i preukusne hrane do egzotičnih ekskurzija. No odmor se pretvara u noćnu moru kada Mavis shvati da je Drakula pao na šarm tajnovite kapetanice Ericke koja skriva opasnu tajnu koja bi mogla uništiti sva čudovišta.

Ovaj sjajni animirani film dolazi nam u kino Doma kulture u Srebreniku 13. 09 ove godine. Projekcija počinje u 18:30, a cijena ulaznice je 4 KM