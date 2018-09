U BiH će danas prevladavati pretežno oblačno vrijeme, ponegdje mogući pljuskovi

U Bosni i Hercegovini je za danas najavljeno pretežno oblačno vrijeme. U Bosni lokalno će padati slaba kiša. U drugoj polovini dana lokalno slabi pljuskovi u Bosni, većinom na sjeveru i sjeveroistoku.

U poslijepodnevnim satima prognozira se smanjenje oblačnosti u Hercegovini, Krajini i na zapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 27 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne povremeno može padati slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12 stepeni, a najviša dnevna oko 20 stepeni.