U BiH danas će prevladavati sunčano vrijeme

U drugoj polovini dana u većem dijelu zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 15 stepeni, a najviša dnevna do 29.

Prvog dana vikenda u Bosni će prevladavati pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prije podne pretežno sunčano. U drugom dijelu dana i u Hercegovini se očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom u poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura zraka bit će između 11 i 19 stepeni, a najviša dnevna do 30.

U nedjelju se očekuje u Bosni prije podne oblačno vrijeme, a u drugom dijelu dana sunčano uz umjerenu oblačnost. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Očekivana jutarnja temperatura zraka je između 10 i 14, a dnevna između 20 i 31 stepen.

U ponedjeljak će biti pretežno oblačno vrijeme u centralnim i istočnim područjima Bosne, gdje lokalno može pasti i malo kiše. U ostatku zemlje prognozira se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 19 i 25, na jugu zemlje od 27 do 30 stepeni.