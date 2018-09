U BiH oblačno, poslije podne kiša i pljuskovi

U Bosni danas će preovladavati umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme.

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom prije podneva, postupno naoblačenje sa zapada.

Poslije podne u većem dijelu Bosna sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine su moguće i ponegdje i u višim područjima Hercegovine.

Vjetar u Bosni slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu od 17 do 21, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno sa kišom. pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 24 stepena.