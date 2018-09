BIHAMK – Povremene obustave saobraćaja na više putnih pravaca u BiH

U centralnim i zapadnim krajevima, na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla i niska oblačnost ovoga jutra smanjuju vidljivost. Savjetujemo oprezniju vožnju i izbjegavanje rizičnih preticanja.

Zbog radova na obnovi i sanaciji kolovoza od 06 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnom putu R-445 od silaska sa autoputa A-1 u Kaknju do kružne raskrsnice u Kaknju. Za vrijeme obustave alternativni pravci su:

– za putnička vozila: silazak sa A-1 u Kaknju-željeznička stanica-industrijska cesta do kružnog toka;

– za teretna vozila i autobuse iz pravca Sarajeva: autoput A-1 isključenje Visoko-regionalni put R-445 i R-443 do kružnog toka u Kaknju,

– za teretna vozila i autobuse iz pravca Zenice: magistralni putem M-17/M-5 Zenica-Bilješevo-regionalni putevi R-445 Bilješevo-Kakanj ili autoput A-1 isključenje Papratnica-regionalni put R-445 Kakanj.

U toku su radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno, zbog čega je saobraćaj teretnih vozila preusmjeren na magistralni put preko Travnika i Donjeg Vakufa, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sanacioni radovi izvode se i na autoputu A-1 na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim putevima M-18 Semizovac-Olovo-Kladanj i M-16.1 Klašnice-Prnjavor.

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.

Na regionalnom putu R-445 Lješevo-Visoko, zbog radova na rekonstrukciji vozila saobraćaju usporeno u vremenskom periodu od 07 do 19 sati.

Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.