BIHAMK – Zbog početka nove školske godine očekuje se veći broj djece na ulicama

Frekvencija vozila u jutarnjim satima pojačana je u gradskim centrima. Na putevima u kotlinama i uz riječne tokove, vidljivost je smanjena zbog magle. Na dionicama u usjecima i preko planinskih prevoja, upozoravamo na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Od puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo autoput A-1 dionice Sarajevo zapad-Lepenica i Visoko-Kakanj, kao i magistralne puteve M-18 Semizovac- Olovo-Kladanj i M-16 Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce.

Deminiranje terena i povremene polusatne obustave saobraćaja tokom dana aktuelne su na dionici magistralnog puta Brčko-Bijeljina (u mjestu Gredice od 07 do 14:30 sati).

Na ovim dionicama saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Na graničnim prelazima povremeno dolazi do formiranja kolona, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Podsjećamo da je zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor.

Danas počinje nova školska godina i očekuje se veliki broj djece na saobraćajnicama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da budu maksimalno oprezni u zonama blizu škola. Podsjećamo da je brzina kretanja vozila u blizini škola do 40 km/h. Roditelji, ako vozite svoju djecu do škole, ne zaboravite VEŽITE ih sigurnosnim pojasevima. Djeca visine do 150 cm moraju sjediti na podmetaču (boosteru) kako im pojas ne bi prelazio preko lica. ZABRANJENO je djeci ispod 12 godina da sjede na suvozačkom sjedištu. Đaci, pratite i poštujte saobraćajnu signalizaciju (semafore i pješačke prelaze). SRETNO svima.