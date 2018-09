Izlagači zadovoljni nastupom na gradačačkom sajmu poljoprivrede

Ovogodišnji 45. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive u Gradačcu je privukao rekordan broj izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Za 320 izlagača, Sajam je proteklih četiri dana bio centar sklapanja poslovne saradnje ali i stručnog educiranja poljoprivrednika i proizvođača.

Oficijalni sponzor ovogodišneg sajma u Gradačcu je kompanija „Petrokemija“ Kutina koja slavi 50 godina postojanja, a zvanični partner je Grad Zagreb koji se na ovogodišnjem sajmu predstavio sa 11 izlagača članova Obrtničke komore.

“Dolazeći u ovaj lijepi kraj sve te godine postali smo više od poslovnih partnera, postali smo i prijatelji, ljudi poznaju našu tvrtku i njeno osoblje ne samo na sajamskom prostoru, nego i po gradu i širom BiH. Neprocijenjivo je sretati ljude na čijim se licima vidi iskreno veselje što je Petrokemija i opet tu. Postalo je to mnogo više od samog marketinga, poprimilo je obilježja tradicije, druženja, razgovora i kroz sve to dodatno ojačavanje brenda naših vrhunskih proizvoda, savjeta za njihovu primjenu. Na kraju krajeva, kada krećemo prema Gradačcu nemamo osjećaj da idemo u goste, nego na neki način kao da se vraćamo kući nakon dužeg puta”, poručuju iz Petrokemije.

Ana Kovačić predstavnik OPG-a – Branko Kovačić i Obrtničke komore Grada Zagreba, prvi je puta predstavila svoje proizvode, a ostala je iznenađena toplinom ljudi i dočekom u Gradačcu.

„Imamo izlagače sa raznim proizvodima, pa tako imate bučino ulje, razne namaze, dok se moj OPG bavi isključivo uzgojom i preradom bobičastog voća i ljekovitog bilja, od čega radimo sirupe, džemove i likere, dok ostatak sušimo u čajeve. Ovdje smo isključivo došli sa namjerom uspostavljanja poslovnih veza i odnosa“, rekla je Ana Kovačić.

Od kolektivnih izložbi, veliku pažnju i posjećenost, privukli su štandovi Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Županije Posavske, a kao i prethodnih godina svoje proizvode predstavili su i privrednici iz Srebrenika. Za posjetioce je bila interesantna i prezentacija jedne od najvećih grupacija u Bosni i Hercegovini „AS Group“ Tešanj.

„U sklopu AS grupacije posluje 15 firmi, koje se uglavnom bave prehranom i tekstilnom industrijom. Ovdje smo s ciljem da potrošačima predstavimo brendove svih naših kompanija, kako bi se uvjerili u kvalitet naših proizvoda. Naša konkurentska prednost je u tome što smo domaći brendovi, a to su prepoznali i naši potrošači koji su izuzetno zadovoljni odnosom kvaliteta i cijene“, istakao je Merim Stupar, brend menadžer Swity d.o.o Gradačac iz AS grupacije.

Damir Pavešić, vlasnik firme „Studius print“ koja se bavi proizvodnjom autoprikolica, ističe da su svi dojmovi prekrasni, grad je lijep, a ljudi ljubazni.

„ Dosta izvozim svoje proizvode u Bosnu, a samim time ostvario sam mnogo kontakata, koji bi u budućnosti mogli rezultirati konkretnim poslovnim dogovorima“, rekao je Damir Pavešić.

Direktorica preduzeća „Ozen“ iz Doboja, Gordana Mehuljić ističe da svoje proizvode prvi puta predstavljaju na sajmu u Gradačcu i kako kaže jako je zadovoljna.

„Pozitivno smo iznenađeni ljudima koji su ljubazni i susretljivi. Do sada smo dogovorili skoro 90% prodaje, imamo kupca koji će po završetku sajma doći po robu. Ono što mogu obećati, jeste da će sajam u Gradačcubiti uvršten u kalendar učešća našeg preduzeća“, poručila je Gordana Mehuljić.

Firma „Simpak“ Zagreb koja se bavi logistikom pakiranja voća i povrća, i ove godine je predstavila svoje proizvode na sajmu u Gradačcu.

„Jako smo zadovoljni organizacijom, posjetom i potencijalnim klijentima. Kao posjtetitelji i učesnici primijetili smo da je šira lepeza ponude, a posebno nas raduje da se trendovski prati bioproizvodnja“, poručili su iz ove kompanije.

Generalna ocjena većine učesnika i izlagača, jeste da je Međunarodnis sajam poljoprivrede i prehrambene industrije uspješno organizovan i da je ispunio očekivanja.

Udruženje „Bosper“ iz Tuzle redovni su učesnici Sajma u Gradačcu.

„Primjetno je da Sajam u zadnjih par godina gubi na kvaliteti. Posijtilaca je sve manje i manje i bila bi zasita šteta, da ovakva manifestacija izgubi kontinuitet održavanja. Ukoliko je potrebno i mi ćemo ponuditi našu pomoć, kako bi Sajam vratili na nivo na koji smo navikli“, kazali su iz Bospera.

Plave gradačačke noći upotpunio je bogat i zanimljiv kulturno-zabavni program.