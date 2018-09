Zbog učestalih lokalnih padavina, vozači se pozivaju na oprezniju vožnju

Zbog učestalih lokalnih padavina, vozače pozivamo na oprezniju vožnju prilagođenu uslovima na putu. Na dionicama u usjecima i na planinskim prevojima, upozoravamo na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja.

Na dijelu regionalnog puta R-429 Trebinje-GP Zupci (od Aleksine Međe do Obodine, u dužini 1.100 m), a u cilju nesmetanog održavanja brdskog auto-slaloma, danas će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja u terminima od 10 do 11:15, od 11:45 do 13:00 i od 13:15 do 14 sati. U vrijeme obustave saobraćaj će se preusmjeriti na alternativni putni pravac Trebinje-Vilusi-Morinj-Herceg Novi.

Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Vrbas, na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore izvode se na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, zbog čega je na ovoj dionici na snazi obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.

Sanacioni radovi izvode se i na autoputu A-1 na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnim putevima M-18 Semizovac- Olovo-Kladanj i M-16 Banja Luka-Crna Rijeka-Jajce.

Na ovim dionicama saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima: Bijača, Doljani, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod, kao i na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Ivanica, Bosanska Rača i Hum.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Podsjećamo da je zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen saobraćaj na GP Bosanski Novi-Dvor.