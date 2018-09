Zmajevi odradili posljednji trening pred polazak u Belfast

Izabranici Roberta Prosinečkog su jučer u trening-kampu FK Sarajevo u Butmiru odradili posljednji trening pred pred polazak u Belfst na utakmicu UEFA Lige nacija sa Sjevernom Irskom.

Pomoćni trener Elvir Rahimić očekuje pozitivan rezultat na gostovanju u Sjevernoj Irskoj:

„Pripreme protiču prema zacrtanom planu, spremamo se u odličnim uslovima. Imamo određenih problema sa povredama, ali nas to neće omesti u namjeri da pobijedimo Sjevernu Irsku. To je ekipa koja je opasna iz prekida i na to moramo obratiti pažnju na treninzima. Očekujemo dobar rezultat i pobjedu.“

Riad Bajić je izjavio:

„Biće teško u Sjevernoj Irskoj jer oni igraju veoma dobro na domaćem terenu. Obje utakmice će biti teške, ali mi ćemo ih spremno dočekati.“

Rade Krunić voli način na koji radi Robert Prosinečki:

„Selektor insistira na posjedu lopte jer i on je bio takav igrač. Zadovoljan sam onim što traži od nas i vjerujem da će se pokazati da radi odličan posao.“

Zmajevi danas u 11:00 sati sa Aerodroma Sarajevo polaze čarter letom za Belfast.