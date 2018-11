U BiH stiže hladni talas, stiže li i prava zima?

U BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana ili u večernjim satima ponegdje na sjeveru, sjeverozapadu i krajnjem istoku Bosne je moguća slaba kiša ili slab snijeg. U večernjim satima na jugoistoku Hercegovini se očekuje slaba kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 2 do 6, na jugu od 10 do 14 stepeni.

U BiH će u ponedjeljak, 19. novembra biti pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne u Krajini, Posavini i na sjeveroistoku Bosne je moguć slab snijeg ili kiša. Poslijepodne ili u večernjim satima slab snijeg i susnježica u Krajini i na zapadu Bosne. U Hercegovini kiša se očekuje u večernjim satima. Jutarnje temperature od -3 do 3, na jugu od 2 do 8, a dnevne od 4 do 9, na jugu od 10 do 14 stepeni.

U Bosni će u utorak, 20. novembra biti oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom i kišom u Hercegovini. Tokom dana u većem dijelu Bosne snijeg će preći u kišu. Obilnije padavine bit će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, gdje se očekuje između 30 i 60, lokalno od 80 do 100 l/m2. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu od 8 do 12, a dnevne u Krajini od 1 do 5, u ostatku Bosne od 8 do 14, a u Hercegovini od 13 do 19 stepeni.

U BiH će u srijedu, 21. novembra biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslijepodne. U jutanjim satima slaba kiša je moguća u Hercegovini, centralnim i sjevernim područjima Bosne. Dio prijepodneva slaba kiše može biti još ponegdje na istoku i jugoistoku Bosne. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 10 do 16, a dnevne od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeoorloškog zavoda BiH.