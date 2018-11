bog otpornosti na antibiotike do 2050. godine moglo bi umrijeti deset miliona ljudi

700.000 osoba godišnje umire zbog infekcija uzrokovanih multiplorezistentnim bakterijama. No, osim ovog zastrašujućeg podatka predviđanja su još strašnija. Zbog otpornosti na antibiotike do 2050. godine moglo bi umrijeti deset miliona ljudi, objasnili su iz Udruženja mikrobiologa BiH. Sve to je posljedica pretjeranog i nepotrenog korištenja antibiotika

”Svuda u svijetu imamo preveliku i nepotrebnu potrošnju antibiotika. Ta potrošnja proizvodi antimikrobnu rezistencu što predstavlja poslije problem u liječenju teških infekcija,” rekao je dr. sc. Nijaz Tihić, predsjednik Udruženja mikrobiologa BiH.

”Zbog toga smo dali svoj doprinos da podignemo među populacijom i pacijentima, te studentima svjesnost o racionalnoj upotrebi antibiotika,” kazao je prim. dr. Aldina Ahmetagić, načelnica Zavoda za kliničku Farmakologiju UKC Tuzla.

Studenti će kroz aktivnosti u toku ”Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima” imati priliku učiti o racionalnoj upotrebi antibiotika, o važnosti kontrole upotrebe antibiotika u kliničkoj praksi, a sve to kroz praktične primjere. No, iz Zavoda za javno zdravstvo smatraju da odgovornost nije samo na sadašnjim i budućim doktorima.

”Nije to samo stvar stručnjaka nego i stvar pojedinca da jednostavno bira šta uzima kao ishranu, ali i u smislu primjenjivanja i uzimanja same terapije. Dizanje lične odgovornosti jeste jedan od uzusa dobre prakse u sistemu zdravstva,” poručila je doc. dr. med. sc. Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK.

Nažalost ta lična odgovornost je na niskom nivou, a lijekovi se mogu nabaviti bez liječničkog recepta što predstavlja poseban problem – kazali su iz Udruženja doktora porodične medicine koji su jedni od partnera ove, za zdravstvo značajne sedmice.

”Pacijenti često pribjegavaju samomedikacijama, odnosno uzimaju lijekove po iskustvu od komšiluka ili nekog drugog. Odgovornosti nisu lišeni ni doktori koji se lako odluče za propisivanje antibiotske terapije,” kazala je prim. dr. sc. Senada Selmanović, predsjednica Udruženja doktora porodične medicine.

Cijela zajednica mora posvetiti veću pažnju ovom problemu, zaključuju stručnjaci. Aktivnosti koje nas očekuju u sklopu Svjetske sedmice svjesnosti o antibioticima mogu biti samo početak veće i značajnije kampanje. Sedmica završava 17. 11. 2018. godine simpozijom i panel diskusijom. Očekivani rezultat ove, ali i svih aktivnosti koje planira Udruženje mikrobiologa BiH jeste veća svijest svih građana i doktora kako bi u konačnici imali zdravije društvo. (RTV SLON)