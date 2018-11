Cijene goriva u Federaciji BiH niže za 0,05 KM po litru

Danas na snagu stupaju niže cijene na benzinskim pumpama u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo trgovine dana 5. i 6.11.2018. godine primilo oko 200 obavijesti o promjeni cijena (OPC obrasci), koje se odnose na snižavanje maloprodajnih cijena BMB-a 95 i dizela u Federaciji BiH za 0,05 KM/ litru.

Federalno ministarstvo trgovine informisalo je danas Vladu FBiH o četvrtom ovogodišnjem sastanku s distributerima naftnih derivata, održanom 2.11. 2018. godine, na kojem je su razmatrani kretanje cijena na tržištu Federacije BiH i razlozi poskupljenja derivata nakon posljednjeg sastanka od 4.9.2018. godine.

Na najnovijem sastanku je konstatirano da je 4.10.2018. godine na londonskom tržištu cijena barela nafte iznosila 86,29 USD (kurs 1 USD = 1,693653 KM), a nakon toga je uslijedilo snižavanje cijene barela, te je na londonskom tržištu barel sirove nafte 31.10.2018. godine iznosio 75,91 USD (kurs 1 USD = 1, 719865 KM).

Međutim, u regionu rafinerijske i nabavne cijene naftnih derivata do bh. granice nisu pratile taj trend, što potvrđuju podaci sa Jedinstvenih carinskih isprava (JCI), koje UIO BiH sedmično dostavlja ovom Federalnom ministarstvu.

Analizom kalkulacija cijena uočeno je da nije došlo do povećanja veleprodajne ili maloprodajne marže, ali su uvećane druge varijable koje se odnose na rafinerijsku cijenu i troškove transporta do bh. granice. Troškovi prevoza naftnih derivata iz Kopra do bh. granice iznose 0,08 KM/litru, iz Rijeke 0,07 KM/litru, Siska 0,06 KM/litru, a iz Luke Ploče svega 0,02 KM po litru.

Prvenstveni razlog za to je činjenica da se nakon havarije u Luci Ploče nabavka i snabdijevanje naftnim derivatima vrši cestovnim putem iz rafinerija Rijeka, Sisak i skladišta u Solinu i Kopru.

Bitno je naglasiti da se funkcionisanjem Luke Ploče osigurava konkurentnost u ovoj oblasti, odnosno da se, pored rafinerija u Hrvatskoj i Sloveniji veleprodavci mogu opredijeliti za nabavku od dobavljača koji imaju niže cijene i niže transportne troškove, a to su uglavnom dobavljači koji prometuju u Luci Ploče.

Dakle, konkurentnost u segmentu nabavke derivata, odnosno repozicioniranje ranijih dobavljača treba rezultirati odgovarajućom povoljnijom cjenovnom politikom distributera, to jest sniženjem veleprodajnih i maloprodajnih cijena u Federaciji BiH.

Jedno od skladišta manjeg kapaciteta u Luci Ploče je profunkcioniralo 5.11.2018. godine, te je, uz sniženje rafinerijskih cijena, i to polučilo određene rezultate.

Očekuju se da će i ostali distributeri slijediti ovaj primjer i promovisati društveno odgovorno ponašanje, a potrošači će u modelu slobodnog formiranja cijena naftnih derivata imati mogućnost da se prema ponuđenom rasponu cijena opredijele za prodavce s nižim cijenama.