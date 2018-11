Da li će Banka koštane srži zaživjeti u BiH

Šest mililitara krvi iz vene dovoljno je da postanete potencijalni donor krvi Banke koštane srži. U svijetu je evidentno da je leukemija u preko 80% slučajeva izlječiva bolest, ako se na vrijeme dijagnosticira i ako se na vrijeme krene sa terapijom. Nažalost statistike i u BiH ali i u regionu su poražavajuće. Na godišnjem nivou evidentirano je oko stotinu novooboljelih slučajeva od čega 80% čine mladi ljudi. Formiranje banke koštane srži unutar naše države je višestruko korisno s obzirom na to da bi se stvorio registar kompatibilnih i potencijalnih donora koštane srži. Svi registri sakupljeni su u Evropsku, odnosno Svjetsku banku koštane srži, ali BiH nije njena članica. S obzirom na to da se tipizacija uzoraka radi u Hrvatskoj jer laboratorija u našoj državi još nije certificirana, to iziskuje dodatna sredstva uz plaćanje uzimanja uzorka krvi.



Mi smo uspjeli tipizirati 1000 uzoraka krvi, i kad to pomnožite sa 400 eura to su velika finansijska sredstva koja su u biti najviše prikupljena zahvaljujući prijateljima proojekta i manifestacijama kao što je Teleton. Ono što je nama jako važno jeste da se tipizira još 500 uzoraka krvi. Šta to znači za naše građane? Sa 1500 tipiziranih uzoraka krvi, banka koštanih srži ulazi u Svjetske i Evropske registre banaka koštanih srži što znači da je tada našim građanima na raspolaganju 40 miliona potencijalnih donatora – kazala je Amela Sućeska, direktorica projekta „Banka koštane srži BIH“.



Trenutna cijena transplatacije koštane srži u svijetu iznosi 300.000 eura bez postoperativnog perioda. Ukoliko bi banka koštane srži zaživjela u BiH cijena transplatacije bi koštala između 50 i 80 hiljada KM, što je za skoro devet puta manje nego li je to sada u svijetu. I ove godine u Tuzli planirana je donatorska večer.

Privredni subjekti se odazivaju, vaučeri već kreću u prodaju za tu noć. Vrlo transparentno i otvoreno bit će obaviještena bh. javnost i dijaspora koliko je tu noć skupljeno donacija – istakla je Rusejla Halilović, ambasadorica projekta „Banka koštane srži BiH“.

Jako je bitno, istakli su organizatori, edukovati najmlađe o bolestima koje su najrasprostranjenije u svijetu, njihovom utjecaju i liječenju. Djeca su budućnost i oni trebaju dobiti nove predodžbe o životu, i o svemu onome što se oko njih dešava, od najranijih dana svog života. Iz tog razloga, ove godine i djeca su uključena u akciju Banke koštane srži.



Djeca će voditi okrugli sto, iza zatvorenih vrata, bez prisustva odraslih, da sikažu svoje tendencije, težnje, razumijevanja problema današnjice, kako vide bolest, kako vide bolesnog itd – kazala je Indira Durmić, ambasadorica projekta „Banka koštane srži“

Dobijanjem registra donora, građanima BiH na raspolaganju bi bilo 40 miliona uzoraka krvi za potrebe transplantacije i liječenje leukemije. Tako bi pacijenti dobili 40 miliona potencijalnih donatora koštane srži širom svijeta. Večer donora za Banku koštane srži bit će održana u Tuzli 10. decembra. čena večer donora.