Danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini i u jugozapadnoj Bosni. Poslije podne, prestanak padavina u Krajini i u Posavini. Vjetar slab do umjeren južnog smjera, a na sjeveru Bosne jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna od 8 do 12, na jugu od 11 do 15 stupnjeva.