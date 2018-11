Federalna inspekcija najavila nadzor u GIKIL-u

Aktualna situacija u GIKIL-u, kao i ekološki problemi s kojim se ova kompanija suočava bila su glavna tema sastanka premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića i direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) Anisa Ajdinovića, održanog uoči vikenda.

Direktor Ajdinović je ovom prilikom, imajući u vidu određene rokove koji su GIKIL-u postavljeni u ranijim dokumentima, najavio da će federalni inspektori tokom ove sedmice posjetiti ovu kompaniju.

„Imajući u vidu trenutno stanje, Federalna uprava za inspekcijske poslove će svoje ranije doneseno rješenje provesti, odnosno obustaviti rad GIKIL-a. Ukoliko GIKIL ne pribavi Okolinsku dozvolu do roka (15. novembar 2018. godine), kao što je to utvrđeno ranijim rješenjem, FUIP očekuje da GIKIL, po donesenom Rješenju sam obustavi svoj rad, a u protivnom će Federalna uprava, u skladu sa zakonskim odredbama i svojim ovlaštenjima pristupiti obustavljanju rada Global ispat koksne industrije Lukavac”, rekao je direktor Ajdinović.

Premijer Suljkanović je izrazio razumijevanje za ovu najavu direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, ali i još jednom istaknuo da Vlada ne želi da GIKIL stane sa radom.

„Mi ne želimo da GIKIL stane sa svojim radom, ali GIKIL mora svoje poslovanje vratiti u zakonske okvire i poslovati u skladu sa zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine. Kao što smo to više puta i direktno Upravi GIKIL-a govorili , oni moraju učestalo i na redovnoj, ako treba i dnevnoj bazi, insistirati na komunikaciji sa Federalnom upravom za inspekcijske polove i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, kako bi im jasno i nedvosmisleno prezentirali svoje aktivnosti koje provode, a koje su jasni zahtjevi za dobivanje okolinske dozvole” rekao je premijer Suljkanović, te izrazio nadu da će GIKIL do sredine ove sedmice ispuniti ono što se od njega očekuje.

Osim premijera Suljkanovića i direktora Ajdinovića, sastanku su prisustvovali ministar privrede Osman Puškar i pomoćnik ministra Rijad Bašić.