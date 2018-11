Italijanske firme prisutne u gotovo svim sektorima bh. privrede

Prvi “Poslovni forum Italija – BiH”, koji se održava danas u Sarajevu, okupio je italijanske firme koje posluju u BiH, kao i domaće kompanije koje imaju posebne poslovne veze s Italijom.

Ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Nicola Minasi izjavio je na otvaranju skupa da je njegova zemlja drugi trgovinski partner Bosne i Hercegovine s godišnjom razmjenom od oko 1,5 milijardi eura, te da italijanske firme u BiH zapošljavaju više od 10.000 radnika.

– Ovim poslovnim forumom želimo omogućiti italijanskim poduzetnicima koji posluju u BiH da razgovaraju s predstavnicima vlasti i bankarskog sektora kako bi smo zajedno mogli ići dalje kad su u pitanju razvoj i reforme – rekao je Minasi.

Dodao je da su italijanske firme u BiH prisutne u gotovo svim sektorima privrede: metaloprerađivačkoj, hemijskoj, tekstilnoj, obućarskoj, drvnoj, kućanskoj i građevinskoj industriji, proizvodnji namještaja, te da italijanske banke pokrivaju trećinu bankarskog tržišta u BiH.

– Želimo razgovarati o tome kako poboljšati sve aspekte kad je u pitanju privreda u BiH i sve te resurse upotrijebiti za razvoj cijele zemlje – istakao je Minasi.

Premijer FBiH Fadil Novalić kazao je da će italijanskim privrednicima predstaviti koje su prednosti ulaganja u BiH, iako su ulaganja iz te zemlje već prisutna pa je gotovo cijeli bankarski sektor dominantno u vlasništvu italijanskih banaka, prenosi Fena.

Dodao je da je Italija značajan privredni partner BiH, a posebna prednost je i blizina te zemlje s kojom imamo dugu istoriju saradnje i s kojom smo za vrijeme bivše države i graničili.

Direktor predstavništva Ferretto Group S.P.A. u BiH Džemal Klepić naveo je da su prije četiri godine investirali u jednu manju firmu u BiH koja radi bravarske proizvode, što je pokazalo da je BiH pogodno tlo za investicije.

– Dosad je investirano oko 15 miliona KM, a sva proizvodnja je namijenjena izvozu. Trenutno imamo oko 120 zaposlenih, a očekujemo da do kraja 2019. to bude 200 do 220 – precizirao je Klepić.

Najavljeno je da je ideja foruma stvaranje prostora za slobodno, nešematizirano razmišljanje i osiguranje dijeljenja pristupa s kreatorima politike. Također, forum će biti i mjesto susreta između preduzeća i ključnih partnera za razvoj novih ideja i istraživanje mogućih zajedničkih prilika.