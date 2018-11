Karavlasi u Ravnušama napokon dobili vodu

Karavlasi će Dan državnosti BiH 2018.g. dugo pamtiti jer su tog dana napokon dobili pitku vodu. Pripadnici ove nacionalne manjine žive na planini Majevici u naselju Ravnuše na planini Majevici i otkako su se krajem 70-tih godina prošlog stoljeća naselili ovo područje, najveći problem im je bio nedostatak pitke vode.

Zbog lošeg materijalnog stanja u kojem se nalaze stanovnici ovog naselja, Ravnuše su dugi niz godina bile zapostavljene i na marginama društva. Realizacijom projekta vodosnadbijevanja Ravnuša, ukupne vrijednosti oko 60.000KM, uslovi za život u ovom naselju su značajno poboljšani, ali problema je još uvijek puno.

– Moramo priznati da su stanovnici ovog naselja dugo vremena na marginama društvenih dešavanja, do danas nisu imali pitku vodu, put koji vodi do naselja je u veoma lošem stanju, djeca pješače do škole zbog nepostojanja organizovanog prijevoza. Nastojati ćemo da vodosnadbijevanje bude samo početak obezbjeđenja svih neophodnih uslova za dostojanstven život naših komšija Karavlaha, rekao je načelnik općine Srebrenik dr. Nihad Omerović.

On dodaje da Općina Srebrenik ovim projektom pokazuje da itekako ima senzibiliteta prema kategorijama stanovništva slabijeg materijalnog stanja, kao i prema manjinama koje žive na našem području.