Katolička crkva u Lukavcu

Visina objekta do strehe dvovodnog krova iznosi 10,16 m, do sljemena 13,08 m i do vrha

četverovodnog krova zvonika 25,37 m.

Jugozapadno u odnosu na Crkvu na udaljenosti od 25 metara izveden je Župni stan.

Tlocrtne dimenzije objekta iznose 10,90 m x 9,48 m, a spratnost Podrum + P + 1 + Potkrovlje

U novije vrijeme, 2010. i 2011. godine obnavljani su pojedini dijelovi crkve