Sve manje đaka u BiH

Školske klupe širom Bosne i Hercegovine ostaju prazne. Iz godine u godinu, sve je manje učenika i u osnovnim i u srednjim školama. Podaci su već postali alarmantni, pa je na primjer u Federaciji BiH, kako su preračunali sindikalci, u pet godina “nestalo” 62 škole.

Osnovni razlozi su kako pad nataliteta, tako i sve češći odlasci, mahom mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, uglavnom zbog besperspektivnosti. Osim konstatovanja tog stanja iz godine u godinu, čini se da niko ništa i ne poduzima da se situacija promjeni.

U područnim školama širom Bosne i Hercegovine posebno se osjeća drastičan pad broja učenika. Ni brčanska “Jedanaesta osnovna škola” Gornji Zovik u tome nije izuzetak. Direktor ove škole Nenad Ivanović, koji u toj školi radi već dvadeset i pet godina, kaže da su ranije upisivali od 100 do 120 novih đaka svake godine.

“Škola obuhvata šest mjesnih zajednica. Tako da za sljedeću godinu, mi uzimamo podatke o upisu broja učenika koji će pohađati predškolsko. Za 2019./ 2020. godinu, imamo ukupno tri nova učenika za šest mjesnih zajednica”, objašnjava Ivanović.

Ove godine u dvije područne i centralnu “Jedanaestu osnovnu školu” Gornji Zovik upisali su 11 prvačića. U jednoj područnoj niti jedno dijete, u drugoj dvoje i u centralnoj školi devet učenika.

“Prije dva dana nam je došao roditelj, koji vodi učenika prvog i učenika šestog razreda u Njemačku. Veliki je trend odlaska ljudi”, priča za RSE direktor Nenad Ivanović.

Posmatrajući period unazad osam godina, u Distriktu Brčko bilo je više od sedam hiljada učenika, a sada je 5.960. Bez obzira na to u Brčkom nije zatvorena niti jedna od 15 osnovnih škola.

“S tim što od tih petnaest škola imamo jednu školu koja povećava broj učenika. To je Prva osnovna škola, i u tom razdoblju gledano, od 2010. do 2018. ona je povećala broj učenika za 200. Međutim, sve druge škole su smanjile broj učenika, od 300 pa recimo do pet učenika”, objašnjava Mara Matkić, šefica Pododjeljenja za predškolsko i osnovno obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH.

U pet godina broj osnovaca smanjen je za 10.398, a u srednjim školama je 20.743 učenika manje u Federaciji BiH. Trend je veoma negativan i zabrinjavajući, kaže pomoćnik ministrice obrazovanja Federacije BiH Ismet Strujo.

“Prema biltenu Federalnog zavoda za statistiku, koji također prati u nekom petogodišnjem periodu broj osnovnih i srednjih škola, kao i broj odjeljenja itd. od 2013./2014. dakle do prošle školske godine manje je 22 škole osnovnog obrazovanja. Dakle, to su uglavnom područne škole koje su ukinute ili prisajedinjene nekim drugim školama itd. Dakle, manje je 22 škole. Što se tiče srednjih škola, provjerili smo i taj podatak, stanje je isto kao u zadnjih pet godina. Nije došlo do ukidanja srednjih škola”, objašnjava Strujo.

Prema računici sindikalista, ako se uzme u obzir da jedno odjeljenje, broji, u prosjeku, 25 učenika, a jedna škola 20 odjeljenja, dolazi se do porazne statistike da su ispražnjene 62 škole ili 1.245 odjeljenja.

